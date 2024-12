"Зацікавити – це більше, ніж дати робота і завдання": вчителі про інновації у школі

"Минулого року, коли школа поповнилася новим обладнанням із робототехніки, в учнів був захват. Всі вони дуже хотіли працювати. Але коли робототехніка стає уроком, щоденною працею, діти дещо втрачають інтерес. Ми живемо у дуже насиченому інформацією, динамічному світі. Тобто неможливо просто дати якогось робота і дати завдання. Ти мусиш кожного разу зацікавлювати, пояснити для чого ми це робимо, навести приклад із побуту", - каже Світлана Якимів-Ткач.

Середня загальноосвітня школа Nº99 м. Львова входить в сотню шкіл України, які пілотують новий державний стандарт освіти. У закладі освіти облаштовано п’ять комп’ютерних класів і кабінет робототехніки. За словами директорки школи Віри Мохнацької, освітній процес у школі вже із п’ятого класу ділиться, залежно від здібностей дитини, на математичні, філологічні класи, спортивний напрям. До стандартних програм кожен вчитель додає власні ідеї, щоб зацікавити школярів. Педагоги та учні максимально залучені до участі у проєктах, тренінгах.

Влітку цього року вчителі інформатики подавали заявку на участь в освітньому проєкті Leave no one behind partnership. А вже у грудні команда старшокласників 99 школи, разом із учнями середніх загальноосвітніх львівських шкіл №91, №7, №97 взяли участь у таборі підприємництва та інновацій. Тренери з Українського католицького університету допомогли підліткам розробити оригінальні проєкти власної справи, розрахувати ресурси, витрати та прибутки, зрозуміти потреби клієнта.

"Знання про бізнес-модель, інновації, використання штучного інтелекту, а також навички ділових переговорів необхідні молоді. Підлітки повірять у власні сили, легше здолають страх невдачі, шукатимуть нові способи вирішення повсякденних проблем. А згодом створять продукти або послуги, які покращать життя людей. В освітніх таборах українсько-тайванського проєкту ми допомагаємо старшокласникам краще підготуватися до сучасного світу, який швидко змінюється, даємо їм інструменти для успіху в майбутньому», - пояснила координаторка проєкту Уляна Пак.

Школи – учасниці проєкту Leave no one behind partnership отримують технічне обладнання для кабінетів інформатики. У грудні чотири заклади освіти Львова вже отримали 46 комп’ютерів, 3 проєктори з екранами та 10 наборів робототехніки. За словами Уляни Пак, крім таборів підприємництва та інновацій для школярів, в УКУ триває навчання для вчителів інформатики. Загалом проєкт охопить 52 львівські школи. А згодом команда тренерів вирушить на Полтавщину.

Проєкт інноваційної освіти та комп’ютеризації у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях реалізовує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум". Її засновник Микола Княжицький наголошує, що мета – зацікавити дітей навчанням через нові технології.

"Можливість забезпечити українські школи новими комп’ютерами, роботами, з’явилася завдяки підтримці Тайваню. Це країна із високим рівнем технологічного розвитку і з цінностями демократії. І Тайвань підтримує Україну. Теперішні школярі – це покоління, яке будуватиме кращу країну своїми здібностями, своїми талантами, ідеями. Тому так важливо, щоб у кожній школі були сучасні кабінети інформатики, доступ до інтернету, до технологій та мудрі вчителі. Наша молодь заслуговує найкращого і має жити, навчатися, творити вдома", - зазначив Микола Княжицький.