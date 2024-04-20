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Як зберігати ковбасу і м’ясні продукти. Поради, корисні на свята

20 квітня, 2024 субота
15:00
корисні поради ковбаса

Багато людей люблять ковбасу, проте більшість, як і раніше, не знають, як правильно зберігати таку продукцію. Вона відноситься до категорії швидкопсувної через м'ясо, що входить її до складу

Скільки потенційно може зберігатися продукт

Термін зберігання ковбасного виробу може становити від кількох днів до року в залежності від типу продукту. Як правило, у холодильнику ковбаса може лежати 2-3 тижні без втрати своїх споживчих характеристик. На термін зберігання впливає низка факторів:

  • тип ковбаси (варена, домашня, сирокопчена);
  • тип оболонки, що використовується (натуральна, синтетична);
  • наявність вакуумної упаковки;
  • окремі інгредієнти у складі ковбаси;
  • цілісність пакування.

Якщо оболонка вже розкрита, термін зберігання продукту різко скорочується. Це важливо враховувати навіть у випадку із сирокопченим товаром. У деяких випадках вироби можна помістити в морозильну камеру – при низьких температурах термін зберігання може збільшитись у кілька разів. Проте важливо, щоби продукція не втратила споживчих властивостей.

У морозильній камері ковбаси рекомендується тримати загорнутими у фольгу або спеціальний пекарський папір. А ось використовувати для зберігання таких виробів поліетиленові пакети не варто. Ковбаса може втратити частину вологи, після чого її смак серйозно зміниться.

Оболонка і термін зберігання

Отримати відповідь на запитання, скільки ковбасу зберігати, можна, глянувши на тип оболонки. 

Вона може бути:

  • натуральною;
  • напівсинтетичною;
  • поліамідною;
  • вакуумною.

Оболонка використовується для захисту ковбасного продукту від зовнішніх впливів. Вміст оболонки псується досить швидко, тому що у його складі є м'ясо. Термін придатності товару залежить від типу обраної оболонки.

Натуральна оболонка

Найменший термін зберігання виробів у натуральній оболонці. Вона може бути виготовлена, наприклад, із кишок. Таке покриття саме здатне псуватися. Єдина перевага натуральної оболонки в тому, що вона їстівна. 

Термін придатності виробу в натуральній оболонці – лише кілька діб. Однак його можна подовжити за рахунок використання газового або вакуумного пакування. 

Штучні матеріали

Поліамідна оболонка

Крім натуральної оболонки, виробники використовують також напівсинтетичні та синтетичні покриття для ковбасної продукції. У полісинтетичній оболонці продукт може зберігатись у холодильнику близько 2 тижнів. Це актуально за умови, що оболонка залишається цілою.

Позитивно впливає на терміни придатності плівкова вакуумна упаковка - вона може продовжити термін зберігання продукту до 1 місяця. У вакуумі вироби не піддаються інтенсивному впливу мікроорганізмів. Однак після закінчення терміну придатності споживати продукт все-таки не варто.

Відмінно зарекомендувало себе поліамідне покриття, яке здатне значно продовжувати терміни придатності ковбасної продукції. Вироби в такій оболонці можуть перебувати в холодильнику близько місяця, проте після розрізання необхідно вживати продукт у термін, вказаний виробником. Тримати довго продукт з пошкодженою оболонкою не можна.

Як зберігати ковбасу, щоб вона зберегла свої споживчі властивості? 

Багато залежить від типу продукту. Деякі види виробу можна тримати за кімнатної температури досить довго, при цьому з ними нічого страшного не станеться. Інші види ковбас просто зіпсуються вже за кілька годин (все залежить від температури в кімнаті).

Як зберігати продукцію в холодильнику

Холодильник створює оптимальні умови для зберігання різних видів ковбас. Це не означає, що всі види такої продукції можуть автоматично зберігатися в камері тижнями. Необхідно враховувати, що вироби різні та потребують особливих умов. Варена ковбаса потребує температури +2...+4 градуси. У такому разі вона може зберігатися рівно стільки, скільки зазначено на оболонці виробником. Якщо в холодильній камері тепліше, то термін зберігання може змінитися.

Домашні ковбасні вироби, продукція з крові та лівера зберігається при температурі від +4 до +5 градусів. Це оптимальні умови для такої ковбаси. Якщо в камері холодильника буде тепліше, споживчі властивості ковбаси буде втрачено швидше, ніж очікувалося.

Більш стійкі до зовнішніх впливів напівкопчені вироби, а також варено-копчена продукція. Такі види ковбас не обов'язково охолоджувати до +5 градусів – їм достатньо +10. Сироварні вироби взагалі відмінно витримують кімнатну температуру, а в холодильнику цілісна палиця ковбаси може при температурі до +15 градусів пролежати рік. А ось сиров'яленій потрібно створити прохолодніший мікроклімат - їй потрібна температура від +5 до +6 градусів.

При розміщенні продукту в холодильнику важливо пам'ятати, що він має певні терміни придатності, які треба враховувати. Від них теж залежить, скільки продукт зможе пролежати в холодильнику та зберегти свої споживчі характеристики. Терміни придатності завжди повинні бути присутніми на упаковці, як і вказівка на ГОСТ або ТУ, згідно з яким вироблявся продукт.

Сосиски, сардельки, нарізка

Часто досвідчені господині знають, як зберігати ковбасу, але губляться, коли стикаються з товаром у нарізці або сосисками. Нарізані вироби поставляються у вже порушеній оболонці. Однак їх попередньо поміщають у вакуумне пакування, в якому термін придатності продукції збільшується. Створюється бар'єр для мікроорганізмів, внаслідок чого ковбаса зберігає свої споживчі характеристики на тривалий термін.

Якщо вакуумна упаковка не розкрита, продукт потрібно відправити в холодильник. Там його можна зберігати до закінчення терміну придатності. Після розкриття упаковки рекомендується вживати ковбасу якнайшвидше. Краще зробити це за 2-3 дні.

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