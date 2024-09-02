Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти колаборантів і компаній, які обслуговують аеродроми РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень РНБО, які запровадять санкції проти фізичних та юридичних осіб, зокрема колаборантів, компаній, які обслуговують російські аеродроми та займаються транспортуванням військової техніки ЗС РФ
Про це йдеться в підписаних указах №601/2024 і №602/202.
Санкції запроваджуються проти 74 фізичних і 73 юридичних осіб, російських окупантів та колаборантів, а також проти осіб, які сприяють РФ на тимчасово окупованих територіях - 175 субʼєктів.
Водночас під обмеження потрапляють компанії, які беруть участь в обслуговуванні аеродромів базування російського міноборони, ФСБ і нацгвардії, де розташована військова авіація. Укази зроблять підсанкційними компанії, які транспортують ворогу боєприпаси, військову техніку, а також імпортують зокрема зброю, компоненти для ВПК РФ з Ірану й КНДР.
Зокрема під санкції потрапили:
- АТ "Аеропорт Кольцово", що управляє міжнародним аеропортом Кольцово, який внесено до переліку аеродромів спільного базування з міноборони й МНС РФ та обслуговує підсанкційні авіалінії;
- ТОВ "Авіакомпанія "АероСтан" – компанія-резидент Киргизької Республіки, оператор чартерних вантажних авіаційних перевезень, літаки якої регулярно використовуються для перевезень іноземної продукції до рф в обхід санкційних обмежень зокрема для ВПК росіян;
- ТОВ "Домодєдово Ерфілд", яке здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово: він задіяний у перевезенні зброї та обслуговує підсанкційні авіакомпанії.
Санкції стають чинними з моменту підписання указів президентом Зеленським і діятимуть протягом 10 років.
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