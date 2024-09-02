Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти колаборантів і компаній, які обслуговують аеродроми РФ

Про це йдеться в підписаних указах №601/2024 і №602/202.

Санкції запроваджуються проти 74 фізичних і 73 юридичних осіб, російських окупантів та колаборантів, а також проти осіб, які сприяють РФ на тимчасово окупованих територіях - 175 субʼєктів.

Водночас під обмеження потрапляють компанії, які беруть участь в обслуговуванні аеродромів базування російського міноборони, ФСБ і нацгвардії, де розташована військова авіація. Укази зроблять підсанкційними компанії, які транспортують ворогу боєприпаси, військову техніку, а також імпортують зокрема зброю, компоненти для ВПК РФ з Ірану й КНДР.

Зокрема під санкції потрапили:

АТ "Аеропорт Кольцово", що управляє міжнародним аеропортом Кольцово, який внесено до переліку аеродромів спільного базування з міноборони й МНС РФ та обслуговує підсанкційні авіалінії;

ТОВ "Авіакомпанія "АероСтан" – компанія-резидент Киргизької Республіки, оператор чартерних вантажних авіаційних перевезень, літаки якої регулярно використовуються для перевезень іноземної продукції до рф в обхід санкційних обмежень зокрема для ВПК росіян;

ТОВ "Домодєдово Ерфілд", яке здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово: він задіяний у перевезенні зброї та обслуговує підсанкційні авіакомпанії.

Санкції стають чинними з моменту підписання указів президентом Зеленським і діятимуть протягом 10 років.