Неякісні бронежилети та шоломи: суд зобов'язав іноземного постачальника повернути Міноборони майже 400 млн грн

Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства.

Повідомляється, що напочатку повномасштабного російського вторгнення Міноборони закупило в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ. Перші партії, які постачалися в Україну упродовж весни та літа 2022 року, були якісними. Проте товар, який надійшов восени та взимку 2022 року, не пройшов балістичних випробувань, тож Міноборони не прийняло його.

Оборонне відомство виступило з вимогою про повернення грошей за партії шоломів та бронежилетів неналежної якості. Крім того, у постачальника вимагали сплату штрафних санкцій. Він від виконання вимог відмовився.

"Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних. За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей", - йдеться у повідомленні.

Загалом постачальник має повернути Україні приблизно 10 мільйонів євро, тобто майже 400 мільйонів гривень.