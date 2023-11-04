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Неякісні бронежилети та шоломи: суд зобов'язав іноземного постачальника повернути Міноборони майже 400 млн грн

4 листопада, 2023 субота
16:43
Економіка Міністерство оборони України

Міністерство оборони виграло в арбітражному суді справу проти іноземної компанії, яка постачала неякісні бронежилети та шоломи ЗСУ: суд зобов'язав повернути Україні майже 400 млн грн

Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства. 

Повідомляється, що напочатку повномасштабного російського вторгнення Міноборони закупило в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ. Перші партії, які постачалися в Україну упродовж весни та літа 2022 року, були якісними. Проте товар, який надійшов восени та взимку 2022 року, не пройшов балістичних випробувань, тож Міноборони не прийняло його. 

Оборонне відомство виступило з вимогою про повернення грошей за партії шоломів та бронежилетів неналежної якості. Крім того, у постачальника вимагали сплату штрафних санкцій. Він від виконання вимог відмовився. 

"Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних. За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей", - йдеться у повідомленні. 

Загалом постачальник має повернути Україні приблизно 10 мільйонів євро, тобто майже 400 мільйонів гривень. 

  • Раніше колишнім в.о. директора Департаменту держзакупівель і заступнику міністра оборони, які організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, повідомили про підозру. 
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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