Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Незбагненні шляхи декомунізації
OPINION

Незбагненні шляхи декомунізації

Галина Пагутяк
19 листопада, 2023 неділя
20:01
Погляд Галина Пагутяк

Уже понад тридцять років маємо власну українську державу, а декомунізація, як і дерусифікація, не завершені. Ба,  на окупованій території навіть почався зворотний процес

Поки у нас мляво намагаються позбутися  радянських монументів, радянських назв бібліотек і вулиць, хтось намагається зберегти оті потворні монументи в музеях, деякі з них вже повитягували на світ Божий і встановили знову. Ось що значить не провести люстрацію. Ну, а щодо зросійщення, то воно процвітає завдяки так званій м’якій українізації, до  апологетів якої приєдналось покоління, яке вже народилось у незалежній Україні, але або не страждає на патріотизм, або сидячи за кордоном захищає нас від україномовного "насильства".  Політики пасуть свій електорат, намагаючись забити гол в усі можливі ворота.

Після 24 лютого, попри опір чиновників, активніше стали позбуватись військових меморіалів, бо московська армія є прямою спадкоємицею Радянської армії. Справа ця коштує трохи – дещо треба підірвати, дещо стягнути бульдозером, зрештою, воно і так у жалюгідному стані. Звичайно, в Галичині, бо чим далі на схід декомунізація перебуває в зародковому стані і її є кому захищати. Сталінський культ побєди над фашизмом сидить у головах вавкою досі та, напевно, помре разом з носіями тих голів. Тому знести всі ті пафосні монументи важливо саме зараз, аби вавка не з’явилась у молодого покоління.

Якби святий Володимир не наказав поскидати усіх ідолів, християнство перемагало б  ще з сотню років. Можна по-різному ставитись до Хрещення Русі і до самого Володимира, але це працює. І мало б спрацювати зараз. Те, що пропало з очей, зникне і з серця.

Читайте також: Де в нас культурний фронт?

Декомунізація і всі інші "де" в наш воєнний час повинні виглядати як бліцкриг. На Львівщині процес активний, однак є і там спротив. Зі скандалом вдалося позбутися монументу ВВВ у селі Ясениця біля Борислава – проти була місцева влада, традиційно прокомуністична. Піти по хатах і підбурити людей проти активістів декомунізації – це спрацьовує так само успішно, як і на виборах. А як полякати трохи чи пустити сльозу – взагалі безпрограшний варіант.

Як компроміс можна ще пофарбувати монумент у колір українського прапора і відбити п’ятикутну зірку, що виглядає  вкрай неестетично і навіть смішно. Потрібен повний демонтаж і бодай квітник на тому місці.

Можна тягнути аж, не дай Боже, свят-свят, до окупації, на яку чекають навіть у деяких селах ті, хто раніше їздив у Московію на заробітки та був завербований ФСБ. Саме тому дуже важливо негайно здихатися слідів тоталітаризму на сході, але ані центральна влада, ані місцева того не розуміють. Часом вони імітують бурхливу діяльність, яка йде як пара в космос.

А ось ще один випадок, не такий типовий. Село Великі Дідушичі на Стрийщині. Ще пару років тому я бачила монумент з жінкою, що мала уособлювати родіну-мать. І поцікавилась, чи вже прибрали його. Виявилося, ні, бо захищати її вийшли… матері й дружини атовців. Для них це не що-небудь, а Берегиня. Тут теж спрацював місцевий адмінресурс. Мало того, що маніпулювати матерями й дружинами воїнів, щоб зберегти тоталітарні символи, ні, мітки, які там символи, неприпустимо, перетворення родіни на берегиню — це вже неоязичництво.

Берегиня –  дух дикий і навіть ворожий, просто у нас цей титул взялися присвоювати зразковим матерям і господиням, навіть не усвідомлюючи його абсурдності. Пішло це, мабуть, з легкої руки язичника і популярного етнографа Вадима Скуратівського.

Читайте також: Українські Трої

Ну, а насамкінець про могили радянських військових, які знаходяться у парках і центрах міст. Ким би вони не були, звичайними мобілізованими чи енкаведистами, їхнє місце на цвинтарях у спільній могилі, в освяченій землі.

Ми – не варвари. Але нам потрібна історична справедливість. По наших лісах повно безіменних могил воїнів, які боролись проти нацизму і більшовизму, у засипаних криницях, про які знають, але не ексгумують. 

Селище Підбуж на Дрогобиччині у 40-і роки було райцентром, і там сиділо дуже люте НКВД, яке тероризувало довколишні села. У Підбужі майже в центрі був старий цвинтар, де ховали римо-католиків, православних, греко-католиків і юдеїв. Там же поховали і чеських солдатів, які загинули в боях з московською армією у Першій світовій війні, і полонених турків, що померли з голоду в тюрмі. Там поховали й вбитих енкаведистів. На початку 50-х років цвинтар зрівняли бульдозерами, там ще довго полювали мисливці за золотими коронками, і зробили на тому місці автобазу. Останки енкаведистів, правда, перенесли в парк, поставили їм пам’ятник з прізвищами, і, хоч фігуру солдата прибрали та поставили біля входу до парку, перетворивши його на бійця УПА, цоколь з прізвищами залишився. Воно, звичайно, добре, що на катівні НКВД є тепер пам’ятна таблиця, але могилу ніхто наразі не збирається перенести на цвинтар, хоча ще невідомо чи це справжня могила, чи кенотаф. Що ж принаймні я порушила це питання і буду чекати на відгуки.

Читайте також: Зближення з історією

Взагалі, останнім часом у нас з’явилась дуже небезпечна тенденція. Оскільки старих комуністів лишилося мало, а ті, хто є, вже  давно себе дискредитували колаборанством чи навіть державною зрадою, ворожа агентура буде дедалі частіше намагатися виставити на захист пам’ятників тоталітаризму і москвоязичія наших воїнів, їхні родини та навіть колишніх дисидентів чи репресованих. Не кажу вже про інтелігенцію, яка навчена сахатися, як чуми, усього, що пов’язане з національно-визвольними змаганнями. І  прикриватися при цьому гуманізмом, демократією і свободою слова. Тому так важливо, щоб суспільство зрозуміло одну просту річ: з України повинні зникнути всі тоталітарні й колоніальні маркери, в тому числі й віртуальні.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
життя
Війна з Росією
декомунізація
Читайте також:
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
19 листопада, 2023 неділя
Нічна атака дронів: на Київщині та Сумщині ППО збила "шахеди", на Черкащині осколками пошкоджено будинки
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 листопада, 2023 четвер
Спецоперація "Фаріон"
Олаф Шольц
18 листопада, 2023 субота
Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
19 листопада
20:20
Ексклюзив
путін
Путін ризикує залишитися без підтримки російської еліти на виборах через війну, - політичний експерт Ейдман
20:20
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель, - Al Arabiya
20:15
алкоголь, отруення
У Лондоні продали найдорожчу пляшку віскі у світі
20:13
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Біля берегів Туреччини через шторм навпіл розламалося судно: екіпаж встиг евакуюватися
20:01
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
ЦАХАЛ показав 55-метровий туннель ХАМАСу під лікарнею Аль-Шифа
19:43
ЗСУ
Сили оборони продовжують наступальні операції у напрямку Мелітополя і Бахмута, - Генштаб
19:28
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу готуватиметься до виборів в Ізраїлі після повернення заручників, - політолог Пелліверт
19:09
На фото: Астронавтка загубила сумочку у відкритому космосі
Інженер з України очолив Марсіанську дослідницьку станцію США
19:07
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Сі Цзіньпін поїхав у США, бо зараз більше переймається своїм виживанням, а не виживанням Путіна, - Піонтковський
18:41
Інтерв’ю
Чалий
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
18:40
Інтерв’ю
Оксана Форостина
Якщо ми говоримо про якесь умовне "після війни", то це буде економічно і соціально неоднорідна країна, - письменниця Форостина
18:35
Огляд
Вибухи, Севастополь
Знищені склади боєприпасів, руйнування на хімзаводі у Брянську, дрони в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
18:21
Фінляндія, кордон
Фінські військові прибули на кордон з Росією
18:06
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Очільник МЗС Латвії балотуватиметься на посаду генсека НАТО
18:03
OPINION
Лана Зеркаль
Інвестиції в Україну: з нами говорять, коли кажемо щось конкретне
17:36
Ексклюзив
Очільники громад Франківщини звернулися до Кабміну, Ради і Мінкульту через серіал "Встигнути до 30" на ТЕТ
"Наратив про українське село, який до вподоби росіянам": Лєна Чиченіна про серіал "Встигнути до 30"
17:35
Оновлено
Наполеон Бонапарт
Капелюх Наполеона Бонапарта продали на аукціоні в Парижі за €1,9 млн
17:23
психолог
В Україні з'явився цілодобовий чат психологічної підтримки для чоловіків
17:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 листопада: за скільки можна купити долар і євро
17:12
Оновлено
сектор Гази
У США заявляють, що угода між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників "ближче, ніж будь-коли"
17:01
Ексклюзив
росія дипломат
"Росія все поставила на цю війну, значною мірою й себе", - економіст Ус
16:38
Вінницький ТЦК очолив бойовий офіцер Марценюк
16:02
OPINION
Сергій Таран
На Заході озвучують сценарії завершення війни
15:58
Володимир Путін
Путін приєднається до віртуального саміту G20
15:57
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
В Україні збільшують кількість мобільних груп для боротьби з дронами-камікадзе
15:40
На островах Майотти закінчується питна вода
На островах Майотти в Індійському океані через найгіршу з 1997 року посуху закінчується питна вода
15:30
Огляд
Відносини КНДР і РФ: яку зброю корейці постачають росіянам для війни
15:27
Оновлено
Херсон
Росіяни вранці обстріляли Херсон: поранено п'ятьох людей, серед них - дитина
15:25
сектор Гази
З лікарні Аль-Шифа у Газі евакуювали 31 недоношену дитину
15:19
Ексклюзив
Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
Військовий експерт песимістично оцінив можливості ВПК України
15:00
кандидат в президенти від партії La Libertad Avanza Хав’єра Мілеї (зліва) та кандидат в президенти від партії Union por la Patria Серхіо Масса
Лівий економіст проти правого: cьогодні в Аргентині обирають президента
14:56
Дюна
"Дюна 2": стала відома нова дата прем'єри
14:56
Оновлено
Маріуполець Богдан Єрмохін повернувся до України
Маріуполець Богдан Єрмохін, якого окупанти викрали і призвали в армію, повернувся до України
14:34
пластикові відходи
ООН готує першу в світі угоду про контроль над пластиковими відходами
14:26
Оновлено
ДТП у Польщі
У Польщі в ДТП загинули дві жінки та 6-річна дитина з України
14:19
Мобілізація, повістки
"Студенти мають воювати. Треба мобілізовувати 20-річних", - комбат з 3-ї штурмової бригади Горбатенко
14:19
OPINION
Наталка Діденко
Чому народні прикмети не працюють. Колонка Наталки Діденко
14:05
OPINION
Михайло Басараб
Не втягуймо себе у ворожі спецоперації
13:59
російська пропаганда
Росіяни на ТОТ півдня України відкрили "школу блогерів", аби збільшити кількість пропагандистів
13:52
"Міс Всесвіт"
На конкурсі "Міс Всесвіт - 2023" перемогла представниця Нікарагуа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV