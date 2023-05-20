Усі знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

З початку травня російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно розв'язують проблему ураження визначених для себе цілей.

Наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ. Не варто відкидати й можливість завдання ударів по так званих "центрах прийняття рішень".

Варто зауважити, що російські окупанти ще тривалий час матимуть змогу використовувати проти України високоточні ракети Х-47 "Кинджал". При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА.

Російські окупанти ще тривалий час матимуть змогу використовувати проти України високоточні ракети Х-47 "Кинджал". При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА

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Ракетні атаки триватимуть довго. Залежно від типу ракет.

Якщо йдеться про прифронтові міста, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато.

Скільки триватиме атака "Кинджалами", то, якщо брати до уваги, що їх у них декілька десятків, а випущено максимум два десятки, то — теж тривалий час.

Далеко не факт, що ворог використовуватиме "Кинджали" в кількості по шість одиниць за раз.

Поодинокі пуски під час комплексного удару, так званої "зіркової" атаки, з використанням різноманітних видів високоточної зброї — "Кинджалів", "Калібрів", "Іскандерів" та інших, — можуть цю практику продовжувати надалі. Тому заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості це — відверта маячня. У них можливості є.

Нагадаю, що вразливість балістичних ракет "Кинджал", ймовірно, стала несподіванкою і викликала сум'яття в Росії. Раніше президент РФ Володимир Путін зараховував цю систему до "непереможних".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

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