Нідерландський тренер Хіддінк оголосив про завершення кар'єри
Колишній головний тренер збірних Нідерландів, Південної Кореї та Росії Гус Хіддінк заявив у 74 роки про завершення кар'єри
Про це повідомляє vi.nl.
За словами Хіддінка, який очолював збірну Кюрасао, він остаточно вирішив завершити кар'єру.
"Останнім часом я не виявляв активності через ситуацію з коронавірусом. Я спілкувався з президентом Федерації футболу Кюрасао і ми прийшли до висновку, що краще взяти паузу. Я закінчую тренерську кар’єру", – сказав Хіддінк.
74-річний фахівець тренував нідерландський ПСВ, турецький "Фенербахче", іспанські "Валенсію", "Реал", "Бетіс", англійський "Челсі", російський "Анжі", збірні Нідерландів, Південної Кореї, Австралії, Росії, Туреччини та олімпійську збірну Китаю.
Найвищим досягненням Хіддінка на клубному рівні є перемога в Кубку чемпіонів-1988 з ПСВ.
Хіддінк виводив до півфіналу чемпіонату світу Нідерланди (1998) та Південну Корею (2002), а з Росією дійшов до півфіналу Євро (2008).
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