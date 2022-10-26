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OPINION

Політичним рішенням графік відключень зробити не вийде

Ольга Лень
26 жовтня, 2022 середа
16:09
Погляд Ольга Лень

Вимоги зараз вимикати електрику за графіком і наперед знати, де станеться криза в енергосистемі, нагадують вимоги 2015 - 2021 років припинити війну і домовитися з Путіним

Ну, обговорім фантастичні сценарії, чого ж? Це ж ще одне, що прямо залежить від того, що хтось щось недостатньо робить, еге ж?

Виявляється, людям дійсно не зрозуміло, що робота з науковоємними проблемами, — а енергетика в умовах атаки на інфраструктуру — це наукова та організаційна проблема, а не політичне чи волюнтаристське рішення. Це взагалі не про політичні рішення й обіцянки. Це більше про наукові припущення, експериментальні режими та спроби.

Очевидно, що робота енергосистеми на критично низьких величинах вкрай важко піддається передбаченню.

Очевидно, що будуть пробувати різні схеми роботи енергосистеми.

Очевидно, що намагаються зробити щось, щоб було зручніше людям і економіці загалом.

Це в чистому вигляді експеримент. Якісь припущення спрацьовують, а якісь ні. Хіба не ясно, що за два дні чи тиждень це не можна з‘ясувати й все налагодити?

Може, знайдуть щось таке, що дозволить запровадити плановість в цей хаос, а, може, й ні. Ніхто ніколи не мав справи з такою великою енергосистемою в умовах бойових дій. Припустили, що можна за графіком відключати й тоді система витримає. Пробують так робити. Але поки тривають спроби, то навряд чи варто очікувати на роботу за графіком. Це не питання якихось обіцянок. Це в чистому вигляді експеримент. Якісь припущення спрацьовують, а якісь ні. Хіба не ясно, що за два дні чи тиждень це не можна з‘ясувати й все налагодити?

Від кого і що приховують, коли на початку тижня офіційно сказали про втрату 30% енергосистеми? А після атаки на цьому тижні вже оголосили, що втрачено 40%. Чи треба було дати карту нових цілей для росіян?

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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Економіка
війна з Росією
ракетний удар
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