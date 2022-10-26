Ну, обговорім фантастичні сценарії, чого ж? Це ж ще одне, що прямо залежить від того, що хтось щось недостатньо робить, еге ж?

Виявляється, людям дійсно не зрозуміло, що робота з науковоємними проблемами, — а енергетика в умовах атаки на інфраструктуру — це наукова та організаційна проблема, а не політичне чи волюнтаристське рішення. Це взагалі не про політичні рішення й обіцянки. Це більше про наукові припущення, експериментальні режими та спроби.

Очевидно, що робота енергосистеми на критично низьких величинах вкрай важко піддається передбаченню.

Очевидно, що будуть пробувати різні схеми роботи енергосистеми.

Очевидно, що намагаються зробити щось, щоб було зручніше людям і економіці загалом.

Це в чистому вигляді експеримент. Якісь припущення спрацьовують, а якісь ні. Хіба не ясно, що за два дні чи тиждень це не можна з‘ясувати й все налагодити?

Може, знайдуть щось таке, що дозволить запровадити плановість в цей хаос, а, може, й ні. Ніхто ніколи не мав справи з такою великою енергосистемою в умовах бойових дій. Припустили, що можна за графіком відключати й тоді система витримає. Пробують так робити. Але поки тривають спроби, то навряд чи варто очікувати на роботу за графіком. Це не питання якихось обіцянок. Це в чистому вигляді експеримент. Якісь припущення спрацьовують, а якісь ні. Хіба не ясно, що за два дні чи тиждень це не можна з‘ясувати й все налагодити?

Від кого і що приховують, коли на початку тижня офіційно сказали про втрату 30% енергосистеми? А після атаки на цьому тижні вже оголосили, що втрачено 40%. Чи треба було дати карту нових цілей для росіян?

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.