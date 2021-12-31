Світ зустрічає Новий 2022 рік: фото та відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Яскравим салютом привітали жителів Таїланду. Феєрверк вибухає над найбільшою річкою країни Чаопхрая.









LIVE: Thailand welcomes in the New Year with fireworks display https://t.co/BUrQoKsFBi — Reuters (@Reuters) December 31, 2021



Як передає Reuters, Північна Корея також зустріла Новий рік феєрверками.





Це фото з буддійського храму в Камакурі, Японія.







Нова Зеландія цьогоріч відмовилась від класичного феєрверку та влаштувала світлове шоу в Окленді. Телекомунікаційну вежу Скай Тавер та міст у бухті Вайтемата підсвітили різними кольорами.



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Водночас в Австралії запустили грандіозний феєрверк. Видання Forbes опублікувало відео салюту зі святкування.