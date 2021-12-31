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Світ зустрічає Новий 2022 рік: фото та відео

31 грудня, 2021 п'ятниця
19:29
Світ Феєрверк в Австралії

Новий рік у Австралії та Новій Зеландії настав з 13:00 до 15:00 за Київським часом. Новий рік також зустріли Японія, Південна і Північна Кореї

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Яскравим салютом привітали жителів Таїланду. Феєрверк вибухає над найбільшою річкою країни Чаопхрая.



 


Як передає Reuters, Північна Корея також зустріла Новий рік феєрверками.
 


Це фото з буддійського храму в Камакурі, Японія.



Нова Зеландія цьогоріч відмовилась від класичного феєрверку та влаштувала світлове шоу в Окленді. Телекомунікаційну вежу Скай Тавер та міст у бухті Вайтемата підсвітили різними кольорами.
 


Водночас в Австралії запустили грандіозний феєрверк. Видання Forbes опублікувало відео салюту зі святкування.


 
 

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