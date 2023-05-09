Нюрнберзька академія оприлюднила декларацію про злочин агресії РФ проти України

Про це повідомляє сайт Нюрнберзької академії.

У декларації згадано процес над нацистськими злочинцями, а принципи трибуналу пропонується застосувати щодо злочинів Росії в Україні.

"У 1945 році Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі вперше в історії переслідував злочин агресії. Тоді обіцяли криміналізувати агресію, щоб запобігти майбутнім війнам. Роберт Х. Джексон, американський генеральний прокурор, наголосив у своєму вступному слові в Нюрнберзі: "...найголовнішим кроком в уникненні періодичних війн, які є неминучими в системі міжнародного беззаконня, є притягнення державних діячів до відповідальності перед законом", - зазначає Нюрнберзька академія.

Директор Академії професор Крістоф Зафферлінг наголосив, що обіцянки, задекларовані в Нюрбернзі після Другої світової війни, необхідно дотримати.

"Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає підтримувати міжнародний правопорядок і наполягає на дотриманні обіцянок, даних у Нюрнберзі в 1945-46 роках. Після консультацій з експертами Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає у своїй Нюрнберзькій декларації щодо злочину агресії імплементувати Нюрнберзькі принципи скрізь у будь-який час і, зокрема, зараз щодо України", - заявив Зафферлінг.

Еспресо наводить текст Нюрнберзької декларації:

Пам'ятаючи про те, що злочини проти миру були однією з трьох категорій міжнародних злочинів відповідно до статті 6 Нюрнберзької хартії від 8 серпня 1945 року,

Пам'ятаючи про переконання держав-союзників, включаючи тодішній Радянський Союз, що агресивна війна є міжнародним злочином,

Пам'ятаючи про постанову Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу про те, що ведення агресивної війни є найвищим міжнародним злочином,

Пам'ятаючи про принципи міжнародного права, визнані Нюрнберзькою хартією та рішенням Нюрнберзького трибуналу (Нюрнберзькі принципи), підтверджені Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 11 грудня 1946 року,

Пам'ятаючи, зокрема, про Нюрнберзький принцип VI (a), який передбачає, що злочини проти миру є злочинами згідно з міжнародним правом, зокрема планування, підготовка, початок або ведення агресивної війни або війни в порушення міжнародних договорів, угод чи гарантій ; участь у спільному плані чи змові з метою здійснення зазначених дій,

Відзначаючи індивідуальну кримінальну відповідальність за злочини згідно з міжнародним правом згідно з Нюрнберзьким принципом I та Принципом III, вважаючи, що "Той факт, що особа, яка вчинила дію, яка є злочином згідно з міжнародним правом, діяла як глава держави або відповідальна урядова посадова особа, не звільняє його від відповідальності за міжнародним правом",

Пам'ятаючи про визначення агресії, ухвалене консенсусом резолюцією 3314 Генеральної Асамблеї Об'єднаних сил від 14 грудня 1974 року, зокрема статтю 5(2) визначення агресії, доданого до резолюції 3314, яка визначає: "Агресивна війна є злочином проти міжнародного миру",

Нагадуючи, що всі члени Організації Об'єднаних Націй повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим способом, несумісним із цілями Організації Об'єднаних Націй згідно зі статтею 2(4) Статут ООН,

Пам'ятаючи про те, що агресія є найсерйознішим порушенням заборони застосування сили,

Пам'ятаючи про те, що Комісія міжнародного права визнала заборону агресії імперативною нормою загального міжнародного права (проєкт висновків, 2022 A/77/10, пункт 43, висновок 23),

Пам'ятаючи про жахливі страждання учасників бойових дій та цивільного населення, спричинені агресивною війною,

Пам'ятаючи про Зауваження загального порядку № 36 (2018) Комітету з прав людини, в якому зазначено, що акти агресії, які призвели до позбавлення життя, "порушують ipso facto статтю 6" Міжнародного пакту про громадянські та політичні права,

Пам'ятаючи про Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо агресії проти України ES 11/1 (2022), яка кваліфікує дії Росії як акт агресії,

Приголомшені агресивною війною, яку Російська Федерація веде проти України, а також втягненням Білорусі в цю агресивну війну,

Пам'ятаючи про консенсусне визначення злочину агресії в статті 8bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду,

Пам'ятаючи про поточні чіткі обмеження Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо кримінального переслідування за злочин агресії,

Нагадуючи про мандат Міжнародної академії Нюрнберзьких принципів, особливо усвідомлюючи її історичну спадщину, сприяти стійкому миру через справедливість,

Міжнародна Академія Нюрнберзьких принципів 8 травня 2023 року після ретельного обговорення цих питань із провідними експертами з міжнародного права в історичному Нюрнберзькому палаці правосуддя:

Повторює, що злочин агресії є злочином згідно з міжнародним правом,

Наголошує, що цей злочин тягне індивідуальну кримінальну відповідальність,

Закликає міжнародну спільноту забезпечити судове переслідування злочинів агресії,

Закликає міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як визначено міжнародним правом, скоєних на території України,

Закликає держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду внести зміни до юрисдикційних положень, що регулюють злочин агресії, щоб привести їх у відповідність із тими, які застосовуються до інших злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Декларацію Нюрнберзької академії привітав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом і Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України, над яким ми зараз працюємо. Російське керівництво, як і нацистське керівництво в 1945 році, має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії", - написав Кулеба у Twitter.