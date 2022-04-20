Обережно шахраї: у ЗСУ розповіли про крадіїв, які наживаються на війні
У Командуванні морської піхоти ЗСУ розповіли, що з'явились шахраї, які намагаються нажитись на війні та обманути українців
Про це повідомляє Командування морської піхоти ЗСУ.
"Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню МП, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Представники Командування МП або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.
- 15 квітня на Волині викрили шахраїв, які підробляли документи для виїзду за кордон.
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