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Головна війна з Росією Обережно, ворог збирає дані: українців закликають перевіряти петиції проти РФ перед їх підписанням, - Stopfake

Обережно, ворог збирає дані: українців закликають перевіряти петиції проти РФ перед їх підписанням, - Stopfake

27 лютого, 2022 неділя
22:27
війна з Росією телефон

Ресурс для викриття неправдивої інформації Stopfake оприлюднив перелік пунктів, за якими варто перевіряти петиції проти Російської Федерації, що розповсюджують у соціальних мережах

Про це повідомляє Stopfake.

"Зараз в соціальних мережах розповсюджують велику кількість петицій проти РФ, ініційованих урядом, медіа, неурядовими організаціями. В них вас можуть попросити підписати прохання додати нові санкції, відправити більше допомоги Україні тощо і при цьому наголошують, що кожен підпис має значення", - йдеться у повідомленні.

У Stopfake наголошують, що вороги можуть створювати несправжні сторінки з петиціями, дуже схожі на оригінальні, і таким чином намагатися заволодіти даними людей, які їх підписують. Використовувати зібрану інформацію можуть для фішингу (виманювання в довірливих або неуважних користувачів персональних даних) або ж для надсилання пропаганди.

Отже, кожну петицію варто перевіряти за такими пунктами: 
 

  • джерело: не переходьте за посиланнями, розміщеними на підозрілих телеграм-каналах, які прийшли вам на пошту з незнайомих емейлів або були надіслані незнайомцями в соціальних мережах/меседжерах, не завантажуйте підозрілі файли.  Довіряйте лише офіційним джерелам;
  • ресурс: завжди звертайте увагу на якому ресурсі розміщена петиція. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Остерігайтеся сайтів з невідомих доменів (не ЄС). Довіряйте лише перевіреним сайтам;
  • написання: звертайте увагу також на написання адреси сайту. Ворог може створити копію реального/перевіреного ресурсу, видозмінивши написання назви (наприклад, замінивши лише кілька літер). При завантаженні таких сторінок шкідливий код може автоматично запуститися на вашому пристрої і ворог отримає доступ до вашої інформації на ваших пристроях;
  • особисті дані: не заповнюйте форми/петиції/звернення, які вимагають введення ваших особистих даних або даних ваших рідних - наприклад, дати народження, номера мобільного телефону чи домашньої адреси. Наприклад, в більшості випадків може бути достатньо лише вказати країну чи місто, де ви мешкаєте;
  • підозрілий зміст: аналізуйте зміст петицій. З підозрою ставтесь до текстів, що містять аж надто патріотичні заклики або навпаки - звучать панічно. Зважайте на реалістичність. Для багатьох  петиція про “"закриття неба" силами НАТО може виглядати не цілком реалістично. Такі рішення, як правило, не ухвалюється під тиском петицій;  
  • дублікати: перевіряйте, чи петиція не є підробним дублікатом справжньої. Подумайте, чи бачили ви вже раніше такий самий текст, пошукайте уривки петиції в інтернеті;
  • мова: звертайте увагу на мову написання петиції та грамотність тексту, чи є переклад іноземною мовою і т.д. Надійна петиція може бути перекладена декількома іноземними мовами і не має містити помилок, характерних для машинного перекладу.
 

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