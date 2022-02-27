Обережно, ворог збирає дані: українців закликають перевіряти петиції проти РФ перед їх підписанням, - Stopfake

Про це повідомляє Stopfake.



"Зараз в соціальних мережах розповсюджують велику кількість петицій проти РФ, ініційованих урядом, медіа, неурядовими організаціями. В них вас можуть попросити підписати прохання додати нові санкції, відправити більше допомоги Україні тощо і при цьому наголошують, що кожен підпис має значення", - йдеться у повідомленні.



У Stopfake наголошують, що вороги можуть створювати несправжні сторінки з петиціями, дуже схожі на оригінальні, і таким чином намагатися заволодіти даними людей, які їх підписують. Використовувати зібрану інформацію можуть для фішингу (виманювання в довірливих або неуважних користувачів персональних даних) або ж для надсилання пропаганди.



Отже, кожну петицію варто перевіряти за такими пунктами:



джерело: не переходьте за посиланнями, розміщеними на підозрілих телеграм-каналах, які прийшли вам на пошту з незнайомих емейлів або були надіслані незнайомцями в соціальних мережах/меседжерах, не завантажуйте підозрілі файли. Довіряйте лише офіційним джерелам;

не переходьте за посиланнями, розміщеними на підозрілих телеграм-каналах, які прийшли вам на пошту з незнайомих емейлів або були надіслані незнайомцями в соціальних мережах/меседжерах, не завантажуйте підозрілі файли. Довіряйте лише офіційним джерелам; ресурс: завжди звертайте увагу на якому ресурсі розміщена петиція. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Остерігайтеся сайтів з невідомих доменів (не ЄС). Довіряйте лише перевіреним сайтам;

завжди звертайте увагу на якому ресурсі розміщена петиція. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Остерігайтеся сайтів з невідомих доменів (не ЄС). Довіряйте лише перевіреним сайтам; написання: звертайте увагу також на написання адреси сайту. Ворог може створити копію реального/перевіреного ресурсу, видозмінивши написання назви (наприклад, замінивши лише кілька літер). При завантаженні таких сторінок шкідливий код може автоматично запуститися на вашому пристрої і ворог отримає доступ до вашої інформації на ваших пристроях;

звертайте увагу також на написання адреси сайту. Ворог може створити копію реального/перевіреного ресурсу, видозмінивши написання назви (наприклад, замінивши лише кілька літер). При завантаженні таких сторінок шкідливий код може автоматично запуститися на вашому пристрої і ворог отримає доступ до вашої інформації на ваших пристроях; особисті дані: не заповнюйте форми/петиції/звернення, які вимагають введення ваших особистих даних або даних ваших рідних - наприклад, дати народження, номера мобільного телефону чи домашньої адреси. Наприклад, в більшості випадків може бути достатньо лише вказати країну чи місто, де ви мешкаєте;

не заповнюйте форми/петиції/звернення, які вимагають введення ваших особистих даних або даних ваших рідних - наприклад, дати народження, номера мобільного телефону чи домашньої адреси. Наприклад, в більшості випадків може бути достатньо лише вказати країну чи місто, де ви мешкаєте; підозрілий зміст: аналізуйте зміст петицій. З підозрою ставтесь до текстів, що містять аж надто патріотичні заклики або навпаки - звучать панічно. Зважайте на реалістичність. Для багатьох петиція про “"закриття неба" силами НАТО може виглядати не цілком реалістично. Такі рішення, як правило, не ухвалюється під тиском петицій;

аналізуйте зміст петицій. З підозрою ставтесь до текстів, що містять аж надто патріотичні заклики або навпаки - звучать панічно. Зважайте на реалістичність. Для багатьох петиція про “"закриття неба" силами НАТО може виглядати не цілком реалістично. Такі рішення, як правило, не ухвалюється під тиском петицій; дублікати: перевіряйте, чи петиція не є підробним дублікатом справжньої. Подумайте, чи бачили ви вже раніше такий самий текст, пошукайте уривки петиції в інтернеті;

перевіряйте, чи петиція не є підробним дублікатом справжньої. Подумайте, чи бачили ви вже раніше такий самий текст, пошукайте уривки петиції в інтернеті; мова: звертайте увагу на мову написання петиції та грамотність тексту, чи є переклад іноземною мовою і т.д. Надійна петиція може бути перекладена декількома іноземними мовами і не має містити помилок, характерних для машинного перекладу.