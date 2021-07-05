Обговорили реформу митниці: Зеленський зустрівся з генсеком Всесвітньої митної організації

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це - один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур", - сказав Зеленський.



Водночас президент заявив, що українська митниця змінюється, а її робота стає прозорішою, про що свідчить покращення наповнення бюджету.



Також Зеленський згадав, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає країні в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці, але висловив побажання ще більшої допомоги.



"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", - сказав Зеленський.



Куніо Мікурія, своєю чергою, наголосив на важливості підтримки стабільного процесу реформування української митниці та висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи і їхнього залучення до навчання працівників Державної митної служби України.



У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга та Юлія Свириденко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, голова Державної митної служби Павло Рябікін.



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