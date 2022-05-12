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"Обидві сторони готові до тривалої війни": експерти NBC News про подальший перебіг вторгнення Росії в Україну

12 травня, 2022 четвер
14:20
Новини Окупанти обстріляли

Путін готовий до тривалої війни, однак українська армія, підтримана мільярдною допомогою та зброєю від союзників по НАТО, теж

Про це пишуть в NBC News.

Експерти погоджуються із західними чиновниками, що Владімір Путін відданий ідеї тривалої та широкомасштабної війни проти України.

За словами директорки розвідки США Авріл Хейнс, Путін готовий до "тривалого конфлікту" в Україні, який вийде за межі східного регіону Донецької і Луганської областей, де просування Росії зупинилися останніми тижнями.

  • Нагадаємо, щоб приборкати бунти серед солдатів, Росія відправляє в Україну "досвідчених карателів". До прикладу, в Україну відправили генерала Мурадова, який відомий своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Він влаштовує "показові суди" загарбникам, однак, навіть попри це, вони все рівно відмовляються наступати у найгарячіших точках.

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Росія
війна з Росією
Путін
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