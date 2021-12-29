Обігнали Рим, Стамбул та Лісабон: Київ піднявся на 82 місце у світовому рейтингу розумних міст

Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDT0) Києва Петро Оленич.

"За рік ми піднялись на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і зайняли 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст - Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти)", - написав Оленич.



Лідерами рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло.







Дослідження проводять Центр світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурський університет технології та дизайну. Для складання рейтингу фахівці враховують економічні й технологічні показники, а також опитують 15 тис. місцевих жителів.



"Щодо Києва. Серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи", - написав Оленич.



Водночас серед питань, які турбують жителів столиці, - затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло.