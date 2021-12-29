Обігнали Рим, Стамбул та Лісабон: Київ піднявся на 82 місце у світовому рейтингу розумних міст
У світовому рейтингу Smart City Index за 2021 рік Київ піднявся на 16 пунктів вище та зайняв 82 місце
Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDT0) Києва Петро Оленич.
"За рік ми піднялись на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і зайняли 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст - Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти)", - написав Оленич.
Лідерами рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло.
Дослідження проводять Центр світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурський університет технології та дизайну. Для складання рейтингу фахівці враховують економічні й технологічні показники, а також опитують 15 тис. місцевих жителів.
"Щодо Києва. Серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи", - написав Оленич.
Водночас серед питань, які турбують жителів столиці, - затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло.
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