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Обмеження проти наближених Путіна і Лаврова, замороження активів, блокування Сбербанку: Кулеба деталізував нові санкції проти РФ

6 квітня, 2022 середа
21:35
війна з Росією Кулеба

За останню добу проти РФ у звʼязку із останніми новинами з Бучі було висунуто нові пакети санкцій, у тому числі обмеження проти наближених Путіна і Лаврова, замороження активів російських підприємців та блокування Сбербанку

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на сторінці у Facebook. 

"Це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона є. І вона потужна. Багато з нових санкцій - це саме те, на що тиснула Україна", - коментує Кулеба.

За його словами, по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках впливу за кордоном за останні 3 дні було нанесено 10 потужних ударів, про які далі йтиме мова.

  1.  США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію
  2. США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбербанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору
  3. Санкції були накладені на російську еліту та наближених до них людей. Зокрема це доньки Путіна, донька та дружина Лаврова, премʼєр Мішустін, Дмітрій Мєдвєдєв та низка членів російського радбезу
  4. Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона
  5. Крім того, 18 країн (ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вислали 318 російських дипломатів
  6. Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам Росії
  7. Також Данія заморозила активи громадян РФ на суму $11,8 млн
  8. Казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Це означатиме, що Росія від сьогодні вийшла на фінішну пряму до дефолту
  9. Крім того, США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований завтра
  10. Проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС, який включає в себе:
  • заборону на імпорт російського вугілля на суму €4 млрд на рік;
  • повну заборону транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);
  • заборону російським суднам доступу до портів ЄС;
  • заборону російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари;
  • цільову заборону на експорт товарів на суму €10 млрд у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання)
Кулеба подякував світовим партнерам та наголосив, що аби запобігти "новим Бучам", не можна зупинятися.
Зокрема він нагадав, що наразі тривають великі дипломатичні битви. У тому числі за повне нафтове, газове та вугільне ембарго, за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів та за відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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міністерство закордонних справ
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Дмитро Кулеба
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