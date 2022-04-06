Обмеження проти наближених Путіна і Лаврова, замороження активів, блокування Сбербанку: Кулеба деталізував нові санкції проти РФ
За останню добу проти РФ у звʼязку із останніми новинами з Бучі було висунуто нові пакети санкцій, у тому числі обмеження проти наближених Путіна і Лаврова, замороження активів російських підприємців та блокування Сбербанку
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на сторінці у Facebook.
"Це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона є. І вона потужна. Багато з нових санкцій - це саме те, на що тиснула Україна", - коментує Кулеба.
За його словами, по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках впливу за кордоном за останні 3 дні було нанесено 10 потужних ударів, про які далі йтиме мова.
- США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію
- США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбербанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору
- Санкції були накладені на російську еліту та наближених до них людей. Зокрема це доньки Путіна, донька та дружина Лаврова, премʼєр Мішустін, Дмітрій Мєдвєдєв та низка членів російського радбезу
- Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона
- Крім того, 18 країн (ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вислали 318 російських дипломатів
- Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам Росії
- Також Данія заморозила активи громадян РФ на суму $11,8 млн
- Казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Це означатиме, що Росія від сьогодні вийшла на фінішну пряму до дефолту
- Крім того, США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований завтра
- Проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС, який включає в себе:
- заборону на імпорт російського вугілля на суму €4 млрд на рік;
- повну заборону транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);
- заборону російським суднам доступу до портів ЄС;
- заборону російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари;
- цільову заборону на експорт товарів на суму €10 млрд у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання)
Зокрема він нагадав, що наразі тривають великі дипломатичні битви. У тому числі за повне нафтове, газове та вугільне ембарго, за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів та за відключення всіх російських банків від системи SWIFT.
- Нагадаємо, що 6 квітня Зеленський анонсував новий пакет потужних санкцій проти Росії за злочини, які вона вчинила в українських містах
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