ABC News:

Американські журналісти ABC News присвятили статтю заявам предстоятеля російської церкви, який закликав до перемир'я в Україні. Глава РПЦ закликав до 36-годинного різдвяного припинення вогню в Україні наприкінці цього тижня. У виданні зазначають, що цей заклик навряд чи принесе якийсь прорив у припиненні війни, яка почалася в лютому минулого року з вторгненням Росії. Радник президента України Михайло Подоляк назвав цей заклик "цинічною пасткою та елементом пропаганди". Адже Кирило раніше виправдовував війну Росії в Україні як частину "метафізичної боротьби" за запобігання ліберальному ідеологічному вторгненню Заходу.

BBC:

Журналісти BBC вважають, що заява президента Росії Володимира Путіна про запровадження 36-годинного режиму припинення вогню на українській лінії фронту, яке збігається з православним Різдвом, має на меті демонізувати ЗСУ для внутрішньої аудиторії диктатора. У заяві Кремля йдеться: "Враховуючи звернення [Кирила], президент доручає міністру оборони Російської Федерації ввести режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні» на 36 годин". Путін у розпорядженні закликав Україну відповісти взаємністю, щоб "велика кількість православних віруючих, [які] проживають у районах, де ведуться бойові дії", могла відсвяткувати Святвечір у п’ятницю та Різдво в суботу. Невдовзі після цього радник президента України Подоляк заявив, що "тимчасового перемир’я" бути не може, доки російські війська не виведуть усі райони, які вони окупували. Припинення вогню в Кремлі чудово вписується в загальний наратив у Москві, який орієнтований насамперед на внутрішню аудиторію. Тобто - що росіяни - молодці, і це Україна і Захід загрожують Росії. Перемир’я також є зручним інструментом, який можна використати для демонізації України – оскільки українці відхилили пропозицію, Москва стверджуватиме, що Київ не поважає вірян і не прагне миру. Але не слід забувати, що саме Росія почала цю війну, розпочавши неспровоковане вторгнення.

The Washington Post:

Журналісти The Washington Post акцентували на тому, що США та Франція готові надіслати бронетехніку Україні. Очікується, що Сполучені Штати та Франція надішлють Україні бойові броньовані машини та легкі танки відповідно після того, як кілька місяців відхиляли такі запити. Президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розглядають можливість надсилання бойових машин Bradley Fighting Vehicles. Раніше Франція заявила, що вперше надішле легкі танки в Україну, згідно із заявами французького та українського урядів.

The Guardian:

The Guardian присвятив матеріал зміні позиції Франції та США щодо більш важких озброєнь для допомоги Україні, які "безумовно вплинуть на позицію Німеччини". Офіційні особи з Берліна зазначили, що рішення про постачання бойових машин піхоти Marder або танків Leopard 2 може бути прийнято на наступному засіданні Контактної групи з оборони України "Рамштайн", в середині січня. Позиція Німеччини щодо поставок Україні важкого озброєння ніколи не була "статичною", заявив міністр економіки та заступник канцлера Олафа Шольца Роберт Хабек під час візиту до столиці Норвегії Осло.

Також британські журналісти написали статтю про те, що Володимир Путін програв газові важелі впливу. Таку заяву зробив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, який відзначив, що "половина наших яєць була в кошику Путіна", але Німеччина зараз відновлює потужності. Таку заяву він зробив, під час візиту до Норвегії і висловив нотку обережного оптимізму щодо енергопостачання своєї країни. Війна Росії в Україні застала Берлін у вразливий момент, оскільки він був надмірно залежний від поставок природного газу через газопровід "Північний потік-1" і не зміг створити інфраструктуру для альтернативних каналів постачання.

The New York Times:

Американські журналісти The New York Times присвятили статтю сексуальним злочинам російських військ на території України. Слідчі виявили численні докази зловживань з боку московських сил, включаючи зґвалтування та примушування до оголення. Кремлівські чиновники неодноразово заперечували звинувачення в порушеннях прав. Журналісти розповіли історію 26-річної українки Ольги, яку на восьмий чи дев’ятий день російського ув’язнення прив’язали до столу голою по пояс. Протягом 15 хвилин російський слідчий нецензурно лаявся на її адресу, потім накинув на неї куртку і впустив до кімнати ще сімох чоловіків. Тема сексуального насильства присутня у всіх українських областях, де побували чи досі перебувають російські військові.

Також у фокусі уваги The New York Times місто Бахмут, яке на понад 60 відсотків зруйновано. Росія продовжує наступ, спрямований на захоплення східного міста, після низки невдач в інших частинах України в останні місяці. Голова Української військової адміністрації в Донецькій області, до якої входить і Бахмут, Павло Кириленко заявив, що українські війська стримують російські сили, але оборона міста обходиться дуже дорогою ціною через постійні обстріли. Оскільки битва за Бахмут перетворилася на одну з найкривавіших кампаній війни, а втрати для обох сторін зросли, українська оборона зруйнованого міста набула символіки, яка перевершує її військове значення, а "тримати Бахмут" постає як клич нації.

Wall Street Journal:

Видання Wall Street Journal присвятило статтю тому, як війна в Україні спонукає НАТО покращувати транспортування військової техніки. Адже Альянс активно співпрацює з ЄС, щоб подолати перешкоди для транспортування поставок через Європу. Коли у вересні Франція хотіла надіслати танки Leclerc для зміцнення оборони союзника НАТО Румунії, Німеччина, яка є членом Альянсу, виступила проти перевезення їх вантажівками по німецьких автомагістралях. Проблема була не в мирних протестувальниках чи політичній опозиції. Це були важкі французькі танки-транспортери. Вага бортових платформ на кожній осі перевищувала дозволені норми для більшості німецьких доріг, заявили урядові органи, які запропонували маршрут, який Париж визнав неприйнятним. Натомість Франція відправила танки залізницею, затримавши відправлення. Таким чином вторгнення Росії в Україну виявило слабкі сторони та недоліки європейських військ, від проникної протиповітряної оборони до недостатніх поставок боєприпасів.

CNN:

Журналісти CNN написали статтю про розгортання Москвою військового корабля з гіперзвуковою ракетою "Циркон". Президент Росії Володимир Путін відправив один із найсучасніших військових кораблів своєї країни, озброєний сучасними гіперзвуковими ракетами, у довгий рейс через Атлантичний океан до Середземного моря та в Індійський океан, повідомили в середу російські державні ЗМІ. Путін похвалився, що корабель перевозив гіперзвукові ракети "Циркон" — зброю великої дальності, швидкість якої в п’ять разів перевищує швидкість звуку, тому її важче виявити та перехопити. Нинішня місія буде її першим розгортанням у потенційній бойовій ситуації. Чи змуожть росіяни використати цю ракету у війні з Україною, поки невідомо.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти присвятили статтю тому, як російське суспільство звикло жити від одного режиму до іншого. "В який концтабір нас везуть? Не знаю, я політикою не цікавлюся", - так можна проілюструвати думку росіян про русло політики їх лідера Путіна.

Також польські журналісти проаналізували список незрозумілих помилок російської армії, який постійно поповнюється. Журналісти намагаються зрозуміти, чому росіяни не вчаться на своїх помилках?

Le Figaro:

Французькі журналісти Le Figaro проаналізували, як Україна готується реінтегрувати окупований Росією Крим. Через організацію "Платформа для Криму" президент Зеленський розробляє план вирішення долі росіян та інфраструктури на півострові, який Україна хоче відвоювати. На сьогоднішній день звільнений Крим – це не реальність, а 35-сторінковий документ на ламінованому папері формату А4. Цей документ під назвою "Стратегія реінтеграції Криму після деокупації" пояснює, як і чому півострів має обов’язково повноцінного повернутися в лоно Києва.

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