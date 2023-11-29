Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях

Фото з'явилися в instagram другої сотні батальйону "Карпатська Січ" ім. Олега Куцина.

"Руки хлопців після доби чергування на позиціях. Окрім щільних обстрілів надокучають дощі, холод та миші. Насувається наша третя фронтова зима", - йдеться в описі фото.

Судячи з вказаної геолокації, фото були зроблені у Луганській області.

Фото: www.facebook.com/shtirlitzblog

Фото: www.facebook.com/shtirlitzblog

Фото: www.facebook.com/shtirlitzblog