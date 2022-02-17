Очільник "Енергоатому": на українських АЕС подвоїли та доозброїли охорону

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Подвоєно склад охорони всіх українських АЕС - і Рівненської АЕС, яка розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону, і трьох інших. Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння. Ми вживаємо також усіх інших необхідних дій, передбачених для такої ситуації", - сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.



За його словами, НАЕК і АЕС перебувають у контакті з Міністерством внутрішніх справ для вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних із забезпеченням їх захисту. Також вживають усіх необхідних заходів для захисту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке має прийняти першу його партію наприкінці квітня 2022 року.



"Ми також постійно посилюємо кіберзахист наших станцій та інших об'єктів. На всі ці масштабні кіберзагрози й атаки, що відбуваються на банки, підприємства, державні установи, наражаються і наші об'єкти. Тому одна з головних наших цілей – успішно їм протистояти", – зазначив Котін, додавши, що завдяки узгодженим та професійним діям фахівців "Енергоатому" та АЕС це вдається.



Котін зазначив, що АЕС забезпечені всім необхідним на випадок воєнної загрози, зокрема дизель-генераторами із запасами палива.

Нагадаємо, 16 лютого "Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки АЕС на Запоріжжі та Рівненщині.