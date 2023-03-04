Очільник МЗС Естонії назвав обов'язкові складові поразки Росії у війні з Україною
Росія має піти з усієї території України, заплатити за економічне відновлення України та всі лідери та військові, які вчиняли злочини мають бути притягнуті до відповідальності
Про це у студії Еспресо заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
"Поразка Росії. По-перше, їх виженуть з усіх окупованих територій України. Друге - Росія повинна заплатити за відбудову, економічне відновлення України. Ніхто не може повернути життя невинно вбитих. По-третє, лідери Росії, а також військові, ті, хто безпосередньо вчиняв ці злочини - їх усіх необхідно притягнути до відповідальності", - сказав він.
За словами Рейнсалу, ганьба буде йти за росіянами наступні покоління.
"Те саме сталось після того, як нацистський режим упав. Росіяни є громадянами країни агресора і вони також є причетні до того, що відбувається. Вони потурають тоталітарному режиму у Росії. Вони мають не юридичну, але моральну відповідальність". - підсумував міністр.
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