Одеса передасть містам-партнерам туристичний символ "Якір-серце"
На засіданні сесії Одеської міськради депутати прийняли рішення "Про передачу містам-побратимам Балтимор (Сполучені Штати Америки) та Йокогама (Японія), місту-партнеру Клайпеда (Литовська Республіка) туристичного символу Одеси "Якір-серце"
Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі міста.
Повідомляється, що Балтімор, Йокогама, Клайпеда - це міста, з якими Одесу пов'язують довгі роки дружби, дипломатичні відносини та реалізовані проєкти. Також ці міста надають воєнно-технічну допомогу, здійснюють велику підтримку у гуманітарному та дипломатичному аспекті від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Також на засіданні сесії Одеської міської ради депутати підтримали рішення про встановлення партнерських відносин між Одесою та Маямі і Маямі Біч (США) та передачу останьому туристичного логотипу Одеси. Міська рада повідомляє, що якір-серце в Маямі Біч - це знак вдячності за підтримку народом США українців та, зокрема, одеситів.
Окрім цього, повідомляється, що на засіданні сесії Одеської міської ради депутати підтримали рішення "Про встановлення партнерських відносин з містом Венеція (Італійська Республіка)". Венеція є також важливом партнером України, з початку повномасштабного вторгнення вона також надає нам воєнно-технічну, економічну, гуманітарну допомогу.
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