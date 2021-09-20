Одеський припортовий завод планує відновити роботу з листопада

Про це повідомила пресслужба ОПЗ.



Згідно з повідомленням, з 1 листопада 2021 року ОПЗ планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року. Період у п'ять тижнів, що триватиме між припиненням постачання газу за контрактом з "Агро Газ Трейдинг" та запуском посачання сировини за новим контрактом з компанією "Dachex Shipping PTE. LTD", менеджмент заводу витратить на проведення щорічного попереджувального ремонту обладнання підприємства, що згідно з графіком попередньо мав розпочатися у жовтні.



У пресслужбі зазначили, що основний дохід ОПЗ на період тимчасової зупинки виробництва карбаміду складатимуть інші види діяльності підприємства, зокрема, від перевантаження аміаку.



У пресслужбі нагадали, що через ситуацію, яка склалася на світовому та національному ринках природного газу, компанія-постачальник давальницької сировини "Агро Газ Трейдинг", що несе усі бізнес-ризики, пов'язані із закупівлею газу та продажем продукції виробництва ОПЗ, повідомила менеджмент заводу про зменшення поставок газу.



Крім того, компанія заборгувала перед ОПЗ 140 млн грн за вироблену продукцію, через що у заводу виник борг перед газорозподільною компанією "Одесагаз", яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу для уникнення аварійної зупинки з боку "Одесагазу".



Відтак, менеджмент заводу прийняв рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу.



У пресслужбі зауважили, що ОПЗ вже має досвід роботи у рамках тимчасового простою та зупинки виробництва карбаміду, що було протягом 2018-2019 років. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb