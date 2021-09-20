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Головна Економіка Одеський припортовий завод планує відновити роботу з листопада

Одеський припортовий завод планує відновити роботу з листопада

20 вересня, 2021 понедiлок
15:00

Одеський припортовий завод (ОПЗ) планує відновити роботу з 1 листопада цього року

Про це повідомила пресслужба ОПЗ.

Згідно з повідомленням, з 1 листопада 2021 року ОПЗ планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року. Період у п'ять тижнів, що триватиме між припиненням постачання газу за контрактом з "Агро Газ Трейдинг" та запуском посачання сировини за новим контрактом з компанією "Dachex Shipping PTE. LTD", менеджмент заводу витратить на проведення щорічного попереджувального ремонту обладнання підприємства, що згідно з графіком попередньо мав розпочатися у жовтні.

У пресслужбі зазначили, що основний дохід ОПЗ на період тимчасової зупинки виробництва карбаміду складатимуть інші види діяльності підприємства, зокрема, від перевантаження аміаку.

У пресслужбі нагадали, що через ситуацію, яка склалася на світовому та національному ринках природного газу, компанія-постачальник давальницької сировини "Агро Газ Трейдинг", що несе усі бізнес-ризики, пов'язані із закупівлею газу та продажем продукції виробництва ОПЗ, повідомила менеджмент заводу про зменшення поставок газу.

Крім того, компанія заборгувала перед ОПЗ 140 млн грн за вироблену продукцію, через що у заводу виник борг перед газорозподільною компанією "Одесагаз", яка направила на підприємство рекомендації щодо самостійної зупинки заводу для уникнення аварійної зупинки з боку "Одесагазу".

Відтак, менеджмент заводу прийняв рішення зупинити підприємство, аби запобігти зайвому витрачанню оборотних коштів заводу.

У пресслужбі зауважили, що ОПЗ вже має досвід роботи у рамках тимчасового простою та зупинки виробництва карбаміду, що було протягом 2018-2019 років.

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завод
ОПЗ
зупинка роботи
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