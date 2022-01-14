Один з найдорожчих футболістів "Мілана" травмувався в матчі проти команди Шевченка і вибув на 2 місяці

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Томорі отримав травму коліна в матчі Кубка Італії проти "Дженоа" Андрія Шевченка (3:1). Англійського центрбека замінили вже на 24-й хвилині.



Сьогодні, 14 січня, у Фікайо Томорі діагностували ушкодження меніска лівої ноги. Відновлення захисника після травми займе як мінімум два місяці.



Трансферна вартість Томорі складає 45 млн євро - це третій показник у "Мілані". Центрбек є ключовим футболістом команди, він провів 23 матчі у цьому сезоні.