Один з найдорожчих футболістів "Мілана" травмувався в матчі проти команди Шевченка і вибув на 2 місяці
Захисник італійського "Мілана" Фікайо Томорі травмував ліве коліно і пропустить найближчі два місяці
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Томорі отримав травму коліна в матчі Кубка Італії проти "Дженоа" Андрія Шевченка (3:1). Англійського центрбека замінили вже на 24-й хвилині.
Сьогодні, 14 січня, у Фікайо Томорі діагностували ушкодження меніска лівої ноги. Відновлення захисника після травми займе як мінімум два місяці.
Трансферна вартість Томорі складає 45 млн євро - це третій показник у "Мілані". Центрбек є ключовим футболістом команди, він провів 23 матчі у цьому сезоні.
- 11 січня центральний захисник італійського "Мілана" Фікайо Томорі отримав негативний тест на коронавірус.
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