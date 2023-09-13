Одна з найбільших атак України на окупантів в Криму, РФ перевищила довоєнний рівень виробцнивтва зброї. Акценти світових ЗМІ 13 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 13 вересня.

Зустріч Володимира Путіна і Кім Чен Ина

Фото: reuters

Чимало іноземних ЗМІ написали про зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна, які зустрілися у віддаленому російському космічному центрі напередодні очікуваних переговорів щодо зброї. У CNN відзначили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін зустрілися в середу лише через кілька годин після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети у води біля Корейського півострова.

"Зустріч віч-на-віч на космодромі "Східний" розглядається як важлива подія, що об’єднає двох лідерів, які все більше ізольовані на світовій арені та відбудуться на тлі тривалої та невдалої війни Росії проти України та руйнівних санкцій ООН. На відео, опублікованому Кремлем у середу, двоє лідерів потискують один одному руки, а на зображеннях видно як російський, так і північнокорейський прапори, що майорять біля будівлі", - пишуть американські журналісти.

Усередині космодрому "Східний" двох лідерів можна було побачити під час огляду космодрому. Російські журналісти сказали, що Кім поставив "багато дуже детальних запитань" про те, як працює космодром і які ракети запускаються з центру.

За довгоочікуваною зустріччю уважно стежать спостерігачі на Заході. Офіційні особи США неодноразово попереджали, що Північна Корея та Росія "активно просувають" переговори щодо зброї, в результаті чого Пхеньян може постачати зброю для використання Москвою у війні в Україні в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет.

На запитання журналіста, чи допоможе Росія Північній Кореї запустити власні супутники та ракети, Путін відповів: "Саме тому ми сюди приїхали".

Як акцентує The Guardian, на запитання, чи будуть вони з Кімом говорити про постачання зброї, Путін відповів, що лідери двох країн обговорять "всі питання".

"Путін особисто показав Кіму космодром – найсучасніший у Росії майданчик для запуску космічних ракет, який розташований серед лісів на сході Росії неподалік від китайського кордону", - пишуть журналісти.

Потужний удар по Криму

Фото: t.me/sprotyv_official

Ще однією важливою темою стала ракетна атака України по Криму. Як відзначає BBC, Росія стверджує, що Україна запустила 10 ракет і три безпілотні катери під час атаки на базу Чорноморського флоту в Криму.

Напад спричинив велику пожежу на верфі в Севастополі, внаслідок якої постраждали 24 людини, повідомили у Росії.

Так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив, що більшу частину ракет було перехоплено. Однак в Росії заявила, що два їх кораблі були пошкоджені в результаті влучень крилатих ракет.

На зображеннях, які поширюються в соціальних мережах і BBC ще їх не перевірила, видно кілька потужних вибухів у цьому районі.

"Україна раніше атакувала Севастополь і Чорноморський флот, але це, здається, одна з найбільш узгоджених атак, ймовірно, з використанням поставлених із Заходу ракет великої дальності. Той факт, що деякі з них пройшли через російську протиповітряну оборону і, схоже, завдали значної шкоди, викличе справжнє занепокоєння в Москві", - відзначають британські журналісти.

Тим часом повідомляється, що російські безпілотники пошкодили український зерновий порт Ізмаїл на річці Дунай.

Губернатор Одеської області Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нападу, який спричинив пожежу та пошкоджено інфраструктуру, постраждали шестеро людей.

Попри санкції, Росія нарощує виробництво зброї і, зокрема, ракет

Фото: gp.gov.ua

Натомість у New York Times написали статтю про те, що Росія долає санкції, щоб розширити виробництво ракет. За словами офіційних осіб, виробництво ракет у Москві перевищує довоєнний рівень, що робить Україну особливо вразливою цієї зими.

За словами офіційних осіб США, Європи та України, Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня, що робить Україну особливо вразливою для посилених атак у найближчі місяці.

Окрім витрати понад 40 мільярдів доларів на постачання зброї для України, Сполучені Штати зробили стримування військового постачання Росії ключовою частиною своєї стратегії підтримки Києва.

У результаті санкцій, за оцінками американських чиновників, Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року московське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, тепер визнають американські офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, щоб розкрити чутливу оцінку.

Росія підірвала американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони, щоб керувати незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові компоненти, експортуючи їх до інших країн, звідки їх легше доставити до Росії. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Регуляторні органи США та Європи намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов’язані з Москвою.

Відродження російського військового виробництва викликає особливе занепокоєння, оскільки Москва використовувала артилерію, щоб обстрілювати українських солдатів на лінії фронту, і свої ракети, щоб атакувати електромережі та іншу критичну інфраструктуру, а також тероризувати цивільних у містах. Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України.

Тим часом Пентагон працює над пошуком способів допомогти українцям краще збивати ракети та безпілотники, випущені Росією по цивільних об’єктах у Києві та військових об’єктах по всій країні. Пентагон надав системи протиповітряної оборони Patriot і умовив союзників надати боєприпаси протиповітряної оборони С-300, обидва з яких виявилися ефективними. Він також надав інші засоби протиповітряної оборони, такі як система Avenger і система ППО Hawk.

Але Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб охопити всю країну, і доводиться обирати об’єкти, які захищає. Посилення ракетного обстрілу може подолати протиповітряну оборону країни, заявили українські чиновники.

Сьогодні російські чиновники перебудували свою економіку на оборонне виробництво. Завдяки доходам від високих цін на енергоносії російські служби безпеки та міністерство оборони мали змогу контрабандою провозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. У результаті військове виробництво не тільки відновилося, але й різко зросло.

Перед війною один високопоставлений західний оборонний чиновник сказав, що Росія могла виготовляти 100 танків на рік; зараз вони виробляють 200.

Західні офіційні особи також вважають, що Росія збирається виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік — це вдвічі більше, ніж західні розвідувальні служби спочатку оцінювали, що Росія може виготовити до війни.