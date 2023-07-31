Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Достатньо розуміти міжнародний правовий статус Босфору й Дарданелли й вчинити так, щоб Чорноморський флот РФ ніякого впливу не мав ні в Чорному, ні в Середземному морі. Чомусь не звертають уваги на економічний фактор у цій війні. Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря. Це кардинально б міняло європейський глобальний ринок вуглеводнів. Друге, по чотирьох показниках аграрної продукції Україна входить у світові лідери. Удар по українській інфраструктурі збіжжя - це удар по світовому глобальному ринку, і це використання інструменту голоду щодо багатьох народів і держав. Лише українці розуміють, що таке інструмент голоду в експансії Москви. Вона неодноразово використовувала його до України", - підкреслив Безсмертний.

Дипломат також додав, що Росія сьогодні використовує голод, як інструмент експансії стосовно африканських народів, викидаючи Україну ударами по інфраструктурі збіжжя зі світового ринку кукурудзи, пшениці, ячменю, олії.

"Путін мріє, що Росія займе ці позиції. Тому він бреше, що Росія може компенсувати постачання зерна в Африку. Нічого вона не могла ні раніше компенсувати, ні зараз, ні в перспективі. Справа не в землях, а в відсутності дотримання технологій, які приводять до поганої якості цієї продукції", - зазначив Безсмертний.

За словами дипломата, не можна легковажити економічним фактором.

"Якщо Путіну вдасться завдати удар по глобальному аграрному ринку, і голод стане інструментом - це означатиме, що вчергове в історії Путін зможе диктувати багатьом державам свої умови. Акваторія Чорного моря потребує створення боєздатної коаліції флотилій ведучих країн, з урахуванням міжнародного правового статусу проток Босфору й Дарданелли, які описують режим використання цих проток", - наголосив Безсмертний.