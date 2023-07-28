Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мене продовжує дивувати дуже пасивна позиція наших натівських партнерів. Вони констатують, що, якщо Путін перекриє Україні можливості проводити цивільні кораблі до Одеси або інших портів, то у Чорному морі виникне зовсім інша ситуація. Адже це роздуми на рівні студента, бо так не можуть говорити політики, але це кажуть представники високих кабінетів з Вашингтона. Я не розумію, що означають такі речі. Якщо Росія туди направляє один корвет, значить там повинно бути три корвети країн НАТО", - сказав дипломат.

Володимир Огризко додав, що на узбережжі Чорного моря й розташовані три країни НАТО: Туреччина, Болгарія та Румунія.

"Можливо, не у всіх цих країн є корвети, але вони мають плавзасоби, які можуть дати адекватну відповідь. Не можна допустити, щоб Росія одноосібно заблокувала Чорне море. Тоді я не розумію, для чого там ці три натівські країни, бо це їхнє право робити те, що вони вважають за доцільне. До речі, проводити кораблі вздовж своїх кордонів – це теж їхнє право. У мене величезне питання: Чому до цієї банальної думки НАТО не можуть додуматися? Це не так страшно, як комусь здається, бо це ніяка не ескалація, а забезпечення свободи судноплавства. Є спеціальна конвенція ООН, яка регулює відповідні речі, і ніхто її не скасовував. Також ніхто не скасовував і конвенцію Монтре, яка дозволяє входження військових кораблів у Чорне море з терміном перебування не більше 21 доби. Чому там відсутні кораблі США, Великої Британії, Франції та інших країн Альянсу? На мою думку, така позиція лише стимулює Путіна до продовження політики шантажу, і він це буде робити, бо не зустрічає жодного спротиву", - зауважив Огризко.