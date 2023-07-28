Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів
Ексклюзив

Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів

28 липня, 2023 п'ятниця
21:21
Війна з Росією Володимир Огризко

Володимир Огризко, дипломат, ексміністр закордонних справ України, вважає, що Путін, не зустрічаючи спротиву з боку країн НАТО щодо безпекової ситуації у Чорному морі, буде продовжувати політику шантажу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мене продовжує дивувати дуже пасивна позиція наших натівських партнерів. Вони констатують, що, якщо Путін перекриє Україні можливості проводити цивільні кораблі до Одеси або інших портів, то у Чорному морі виникне зовсім інша ситуація. Адже це роздуми на рівні студента, бо так не можуть говорити політики, але це кажуть представники високих кабінетів з Вашингтона. Я не розумію, що означають такі речі. Якщо Росія туди направляє один корвет, значить там повинно бути три корвети країн НАТО", - сказав дипломат.

Володимир Огризко додав, що на узбережжі Чорного моря й розташовані три країни НАТО: Туреччина, Болгарія та Румунія.

"Можливо, не у всіх цих країн є корвети, але вони мають плавзасоби, які можуть дати адекватну відповідь. Не можна допустити, щоб Росія одноосібно заблокувала Чорне море. Тоді я не розумію, для чого там ці три натівські країни, бо це їхнє право робити те, що вони вважають за доцільне. До речі, проводити кораблі вздовж своїх кордонів – це теж їхнє право. У мене величезне питання: Чому до цієї банальної думки НАТО не можуть додуматися? Це не так страшно, як комусь здається, бо це ніяка не ескалація, а забезпечення свободи судноплавства. Є спеціальна конвенція ООН, яка регулює відповідні речі, і ніхто її не скасовував. Також ніхто не скасовував і конвенцію Монтре, яка дозволяє входження військових кораблів у Чорне море з терміном перебування не більше 21 доби. Чому там відсутні кораблі США, Великої Британії, Франції та інших країн Альянсу? На мою думку, така позиція лише стимулює Путіна до продовження політики шантажу, і він це буде робити, бо не зустрічає жодного спротиву", - зауважив Огризко.

  • Рада Україна – НАТО зібралася в середу, 26 липня, щоб розглянути серйозну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликав зустріч на прохання президента України Володимира Зеленського. Це друге засідання Ради Україна – НАТО після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку липня. До послів НАТО та запрошеної Швеції у режимі відеоконференції приєдналися Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр України та міністр у справах громад, територій та інфраструктури, а також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
  • НАТО та члени Альянсу посилили спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.
Україна
Росія
ООН
Румунія
Туреччина
корабель
Болгарія
НАТО
Читайте також:
ЗСУ, контрнаступ
27 липня, 2023 четвер
ЗСУ розпочали механізовану операцію у Запорізької області й прорвали оборонні позиції РФ, - ISW
Путін
27 липня, 2023 четвер
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
Південна Корея
27 липня, 2023 четвер
МЗС України відкликало з Південної Кореї дипломата, який влаштував бійку в барі в Сеулі
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
21:45
Оновлено
Кирило Тимошенко
НАЗК: ексзаступник голови ОП Тимошенко використовував владні повноваження в особистих інтересах
21:42
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Греція допоможе Одесі відновити зруйновані Росією пам'ятки архітектури
21:40
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
21:37
Оновлено
вибух у Дніпрі
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: 3 постраждалих
21:31
Ювентус, Ліга Європи
УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
Зміни на півдні будуть динамічнішими, РФ прорахувалась з наступом: воєнні підсумки тижня
21:20
OPINION
Сергій Висоцький
Навіщо Стефанчук робить провокативні заяви
20:50
Оновлено
вибух у Таганрозі
Вибух у Таганрозі: РФ звинуватила Київ, в Україні відреагували
20:38
Ольга Харлан та Анна Смірнова
Із Харлан зняли дискваліфікацію за відмову від рукостискання з росіянкою на ЧС
20:10
льодовики Антарктики руйнуються
У Швейцарії знайшли тіло альпініста, який зник безвісти 37 років тому
20:03
OPINION
Ірина Цілик
Мусимо змагатися з росіянами і перемагати
19:59
Марія Захарова
Росія запустила наратив, нібито українці хочуть бачити Путіна своїм президентом
19:44
Rheinmetall
Rheinmetall до кінця літа планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard: працівників уже навчають у Німеччині
19:39
Путін
У РФ африканські лідери закликали Путіна припинити війну в Україні, - Reuters
19:35
"Оболонь" - "Колос", УПЛ
"Оболонь" і "Колос" зіграли внічию у матчі-відкритті нового сезону УПЛ
19:20
знищена техніка окупантів
На Донеччині десятки росіян відмовились виконувати бойові завдання: частково вивели з ладу техніку
19:18
Росіяни викрали та регулярно катують працівника Запорізької АЕС, - Енергоатом
19:09
Огляд
Добрі передвісники
"Відьмак" каже "па-па": що подивитися на вихідних
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 520 дня війни: справа Шарія та успішне просування ЗСУ на півдні
18:57
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024
18:42
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає
18:24
генерал Абдурахман Чіані
Генерал Чіані оголосив себе лідером Нігеру після державного перевороту
18:14
Юрій Арістов
Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах
18:12
танк ЗСУ
Міноборони визнало, що 2019 року ліквідувало танковий батальйон на Житомирщині, – Ар'єв
18:09
OPINION
Юрій Богданов
Про плюси та мінуси демократії у війні проти Росії
18:00
санкції проти рф
ЄС запровадив нові санкції проти Росії
17:50
Оновлено
на фото Володимир Зеленський та Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Прем'єр-міністр Катару прибув до України й зустрівся із Зеленським
17:46
Євген Пригожин
Вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС
17:34
зерно, пшениця, комбайн
Пропагандисти запустили фейк, нібито ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно
17:32
Оновлено
вибух росія
Депутат держдуми РФ повідомив, що в Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі
17:00
Чехія
Російській тенісистці заборонили в'їзд у Чехію. Вона прямувала на турнір
16:59
кордон, черги
Єврокордон: в Україні запрацює електронна черга для легківок та автобусів
16:57
Освіта в Україні
Уряд визначив тривалість 2023/2024 навчального року
16:40
Володимир Зеленський
Зеленський наклав вето на закон, що передбачав виділення 573,9 млн грн на добудову музею Голодомору
16:39
Херсонська область
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків
16:35
Ростислав Карандєєв
Уряд призначив Ростислава Карандєєва т.в.о. міністра культури
16:27
Олексій Сальніков
ВАКС призначив очільнику Держсудової адміністрації Сальнікову заставу в 805,2 тис. грн
16:26
За 30 грамів героїну: у Сінгапурі вперше за майже 20 років стратили жінку
16:23
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Президент УПЛ повідомив, де дивитись матчі чемпіонату України безплатно
16:15
Formula E
Електромобіль Gen 3 встановив світовий рекорд швидкості в приміщенні, перевершивши Porsche
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV