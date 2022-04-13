Окрім проблем з окупантами на Херсонщині виникає криза довіри до місцевої влади,- голова обласної організації КВУ

Про це він розповів в етері Espreso TV

“У Херсонській області продовжують працювати вчителі, представники бюджетних установ, але вони не можуть отримати зарплату за березень, а деякі навіть за лютий місяць. Це тому, що виникає технічні питання з державним казначейством. Всі ці платежі здійснюються через області Західної України. На жаль, місцева цивільна-військова адміністрація нашої країни не здійснює зворотний зв'язок і багато бюджетних установ не можуть вирішити ці технічні питання. Тому, крім проблем з окупантами у нас виникає криза довіри до чинного голови Херсонської ОДА пана Лагути, який не може вирішити ці питання. Все більше лунає критики і багато людей вважає, що є потреба здійснити зворотний зв'язок, щоб можна було вирішити питання, щоб люди не наражалися на додаткові страждання у зв‘язку з тим, що наша українська місцева виконавча влада не може вирішити прості технічні питання”,- підкреслив Білий.

Також голова Херсонської обласної організації КВУ додав, що в Херсоні та області ситуація постійно складна.

“Продовжується терор, окупанти здійснюють неймовірний тиск на представників органів місцевого самоврядування, вони викрадають українських активістів, здійснюють тортури. В селах Херсонської області продовжується гуманітарна катастрофа, категорично не вистачає ліків, продовольства, товарів першої необхідності, немає гуманітарних коридорів, для того, щоб здійснити завіз ліків та харчові продукти, зросли ціни в три-чотири рази і це все є серйозною проблемою”,- додав Білий.



Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що ідея створення "ХНР" провалилася, тож російські окупанти будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму

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