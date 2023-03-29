Окупантам ніде сховатись: на тижні партизани виявили й скорегували низку цілей для ураження, - ЦНС
Завдяки роботі українського підпілля російські терористи не мають спокою на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тижні підпілля допомогло виявити й скорегувати низку цілей для ураження. Зокрема йдеться про пункти управління й склади ворога. Ворог обмежує доступ до інтернету, проводить рейди й депортує людей, та все одно не може взяти під контроль тимчасово захоплені землі", - пише ЦНС.
- 29 березня повідомлялось, що росіяни створили новий "порадник учасникам СВО", де одним із пунктів є уникнення контактів із місцевими мешканцями, бо "здадуть позиції".
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