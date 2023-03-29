Окупантам ніде сховатись: на тижні партизани виявили й скорегували низку цілей для ураження, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тижні підпілля допомогло виявити й скорегувати низку цілей для ураження. Зокрема йдеться про пункти управління й склади ворога. Ворог обмежує доступ до інтернету, проводить рейди й депортує людей, та все одно не може взяти під контроль тимчасово захоплені землі", - пише ЦНС.