Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупаційне керівництво чітко визнає, що вони вороги й ніякого "добровільного приєднання" чи "визволення" не існує, тому радить своїм солдатам не спілкуватись з місцевими", - зазначили в ЦНС.

Так, російські загарбники рекомендують своїм солдатам уникати контактів із місцевими жителями на тимчасово окупованих територіях, адже вони "здають позиції".

"Це дуже контрастує з заявами про "звільнення" українців й "зустрічі визволителів" з квітами, які так активно просуває російська пропаганда", - додали в Центрі.