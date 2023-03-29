РФ випустила "порадник учасникам СВО", де закликає російських військових не довіряти місцевим жителям
Росіяни створили новий "порадник учасникам СВО", де одним із пунктів є уникнення контактів із місцевими мешканцями, бо "здадуть позиції"
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
"Окупаційне керівництво чітко визнає, що вони вороги й ніякого "добровільного приєднання" чи "визволення" не існує, тому радить своїм солдатам не спілкуватись з місцевими", - зазначили в ЦНС.
Так, російські загарбники рекомендують своїм солдатам уникати контактів із місцевими жителями на тимчасово окупованих територіях, адже вони "здають позиції".
"Це дуже контрастує з заявами про "звільнення" українців й "зустрічі визволителів" з квітами, які так активно просуває російська пропаганда", - додали в Центрі.
- Нагадаємо, минулого року в Росії випустили нові вказівки щодо того, як називати Збройні Сили України, нашу владу, диверсії на окупованих територіях, а також їхніх мобілізованих.
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