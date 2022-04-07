Окупанти чекають ротації, щоб по приїзду відразу звільнитися: СБУ перехопила чергову розмову військового РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У перехопленій розмові окупант скаржиться, що багато російських військових загинуло, армія зазнає великих втрат.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", – йдеться у розмові.

Також чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують. Наразі окупанти чекають ротації, щоб по приїзду у РФ одразу написати заяву на звільнення.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", – сказав російський військовий.





Служба безпеки України 7 квітня перехопила телефонну розмову бойовика "ДНР", чий підрозділ зараз стоїть на Херсонщині, та його родички, яка проживає на Запоріжжі. У розмові чути, як жінка, яка під впливом російської пропаганди мала інше уявлення про "асвабадітєлєй", шокована справжньою реальністю, а її ілюзії вщент розбилися.