Окупанти чекають ротації, щоб по приїзду відразу звільнитися: СБУ перехопила чергову розмову військового РФ
Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта, де російський військовий розповідає, що вони так отримують від ЗСУ, що називають цю війну пеклом для себе та чекають ротації, аби по приїзду відразу звільнитися
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У перехопленій розмові окупант скаржиться, що багато російських військових загинуло, армія зазнає великих втрат.
"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", – йдеться у розмові.
Також чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують. Наразі окупанти чекають ротації, щоб по приїзду у РФ одразу написати заяву на звільнення.
"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", – сказав російський військовий.
- Служба безпеки України 7 квітня перехопила телефонну розмову бойовика "ДНР", чий підрозділ зараз стоїть на Херсонщині, та його родички, яка проживає на Запоріжжі. У розмові чути, як жінка, яка під впливом російської пропаганди мала інше уявлення про "асвабадітєлєй", шокована справжньою реальністю, а її ілюзії вщент розбилися.
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