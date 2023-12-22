Окупанти другий день поспіль ударили по Торецьку: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія другий день поспіль атакує Торецьк Донецької області. Внаслідок удару 22 грудня загинула жінка, троє містян дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Попередньо відомо, що окупанти застосували керовану авіаційну бомбу.
"Уже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати м. Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500. Жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, зазнали осколкових поранень. Серед постраждалих - подружня пара", - повідомили у прокуратурі.
Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua
Окрім того, загарбники скинули авіабомбу на Катеринівку Краматорського району, внаслідок чого на власному подвір'ї загинув 72-річний чоловік.
Також ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та Антонівці Покровського району області, внаслідок чого поранено двох чоловіків 48 та 86 років. Їм надано медичну допомогу.
- Удень 21 грудня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на Торецьк Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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