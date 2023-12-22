Окупанти другий день поспіль ударили по Торецьку: загинула людина, є поранені

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Попередньо відомо, що окупанти застосували керовану авіаційну бомбу.

"Уже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати м. Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500. Жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, зазнали осколкових поранень. Серед постраждалих - подружня пара", - повідомили у прокуратурі.

Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Окрім того, загарбники скинули авіабомбу на Катеринівку Краматорського району, внаслідок чого на власному подвір'ї загинув 72-річний чоловік.

Також ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та Антонівці Покровського району області, внаслідок чого поранено двох чоловіків 48 та 86 років. Їм надано медичну допомогу.