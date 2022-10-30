Окупанти готуються відводити артилерію з правобережжя Херсонщини, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Генштаб ЗСУ також зазначає, що можливе подальше перекидання підрозділів на інші напрямки.

"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт Defense Express Валерій Рябих зазначав, що на Херсонщині РФ під приводом евакуації населення проводить ротацію військ.

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