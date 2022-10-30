Окупанти готуються відводити артилерію з правобережжя Херсонщини, - Генштаб
У неділю, 30 жовтня, у Генштабі повідомили, що окупанти готуються до відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Генштаб ЗСУ також зазначає, що можливе подальше перекидання підрозділів на інші напрямки.
"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - йдеться у повідомленні.
- Раніше військовий експерт Defense Express Валерій Рябих зазначав, що на Херсонщині РФ під приводом евакуації населення проводить ротацію військ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе