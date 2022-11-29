Про це він пише у телеграмі.

"Окупанти поновили роботи з розбору завалів Драматичного театру. Наші джерела вказують на наявність інформації про залишки тіл загиблих, які терміново намагаються знайти та прибрати до “великого відновлення”, - йдеться у повідомленні.

Андрющенко розповів, що гауляйтер тимчасово окупованого Маріуполя зазначив, що відновлення драмтеатру - пріоритет номер один. За його словами, будівля має стати "символом відбудови російського Маріуполя”.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

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