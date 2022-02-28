Окупанти намагаються відновити наступ на Київ: наводять понтонну переправу через річку Ірпінь, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що станом на 00:00 28 лютого росіяни продовжують повітряно-наземну наступальну операцію проти України
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"На Поліссі в напрямку Київ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидів", - йдеться у повідомленні.
Водночас українська армія відбила наступ на місто Ірпінь та знищила нову техніку росіян.
"Під час повітряно-наземної наступальної операції противник продовжив наносити вогневе ураження по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами (силами), об'єктах системи ППО, важливих критичних об'єктах інфраструктури, населених пунктах та підрозділах в районах оборони", - передають у пресслужбі.
У Генштабі наголошують, що українська армія утримує оборону та відбиває повітряні удари.
"Угруповання військ оборони міста Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ, чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗСУ, але в бронежилетах зразка РФ", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, окупанти зайняли Бердянськ і припинили рух на Київ із заходу, українські військові відбили Волноваху та утримують Маріуполь.
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