Окупанти намагаються відновити наступ на Київ: наводять понтонну переправу через річку Ірпінь, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.



"На Поліссі в напрямку Київ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидів", - йдеться у повідомленні.



Водночас українська армія відбила наступ на місто Ірпінь та знищила нову техніку росіян.



"Під час повітряно-наземної наступальної операції противник продовжив наносити вогневе ураження по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами (силами), об'єктах системи ППО, важливих критичних об'єктах інфраструктури, населених пунктах та підрозділах в районах оборони", - передають у пресслужбі.



У Генштабі наголошують, що українська армія утримує оборону та відбиває повітряні удари.



"Угруповання військ оборони міста Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ, чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗСУ, але в бронежилетах зразка РФ", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, окупанти зайняли Бердянськ і припинили рух на Київ із заходу, українські військові відбили Волноваху та утримують Маріуполь. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb