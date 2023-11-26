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Оновлено

Понад тисяча військових, 11 танків і 23 артсистеми: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

26 листопада, 2023 неділя
08:09
Війна з Росією Окупанти

Протягом минулої доби 25 листопада російські війська не припиняли спроби відновити втрачене біля Роботиного Запорізької області, але українські захисники відбили низку атак на ключових напрямках фронту і знищили ще 1070 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 26 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 324 830 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5513 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16)
  • артилерійських систем – 7874 (+23)
  • РСЗВ – 907 (+2)
  • засобів ППО ‒ 597 (+1)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93)
  • крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1113 (+1)

Зведення Генштабу: Окупанти намагаються відновити положення біля Роботиного, ЗСУ тримають оборону. На фронті відбулося 58 бойових зіткнень

За даними Генштабу ЗСУ, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни атакували "шахедами" Україну дві ночі поспіль. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення окупантів

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали повітряного удару по Україні, застосувавши 87 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, цієї доби окупанти знову атакували нашу державу ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів противника.

  • Водночас ввечері суботи, 25 листопада, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку для атаки України.
Україна
Росія
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Донеччина
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Вбиті росіяни
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