Окупанти обстріляли Харківщину: троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень
Упродовж 8 травня росіяни відкрили вогонь по Харківському й Богодухівському районах Харківщини, унаслідок чого троє цивільних загинуло та п’ятеро отримали поранення
Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.
"8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. У результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 загинули", - ідеться в заяві.
У Богодухові й Богодухівському районі троє людей зазнали поранень і двоє загинуло. У Харківському районі двоє цивільних постраждало й один чоловік загинув.
- 7 травня окупанти обстріляли Богодухів і Коробочкине на Харківщині, унаслідок чого загорілися 4 вантажівки, нежитлова будівля й пошкоджено 9 автівок підприємця
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