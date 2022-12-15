Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти завдали ударів з комплексів С-300. Влучили в Холодногірський район міста.

"На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом", - наголосив Синєгубов.

Раніше про обстріли написав у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він розповів, що у місті чутно вибухи, та наголосив на необхідності дотримуватися правил безпеки.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Таке ж раніше попередження Таке ж раніше попередження опублікував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Куп’янського району Харківщини правоохоронці встановили особу ще одного українця, якого розстріляли рашисти у власній автівці.

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