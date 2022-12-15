Окупанти обстрілюють інфраструктуру Харкова, пошкоджено складські приміщення
У четвер, 15 грудня, окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури Харкова, також унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали складські приміщення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що окупанти завдали ударів з комплексів С-300. Влучили в Холодногірський район міста.
"На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом", - наголосив Синєгубов.
Раніше про обстріли написав у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він розповів, що у місті чутно вибухи, та наголосив на необхідності дотримуватися правил безпеки.
"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.
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