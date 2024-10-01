Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України

"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України

Ольга Бабишена
1 жовтня, 2024 вiвторок
12:02
Суспільство Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем захисників та захисниць України і вшанував полеглих воїнів

Зміст

Про це йдеться на сайті президента України. 

Зеленський нагадав, що захисники та захисниці обороняють Україну вже 951 день. Він наголосив, що вони пишуть історію на полі бою та віддають себе, аби не віддати Україну. 

"Сьогодні великий день. День захисників і захисниць України. Ваш день. День тих, завдяки кому настає завтра. Завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці, під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе. Завдяки вам. Незламні та хоробрі. Люди великої відваги, які роблять велику справу. Захищають Україну. І сьогодні це більше ніж професія. Більше ніж покликання. І гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Вами це доведено не раз. Доведено на полі бою, де ви завжди за Україну. За її волю. Завжди попереду. І вірні завжди. Перші з честю. Ідете на ви, і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею, і слабких немає. Тож усі ви разом, громом і полум’ям, волею й залізом, із Богом і за Україну", - наголосив президент. 

Читайте також: Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Історія свят

Президент відзначив роботу Повітряних сил, танкістів, артилеристів, піхоти, розвідників, Військово-морських сил, десантників, спецпризначенців, нацгвардійців, прикордонників, ТРО, Сил безпеки і оборони та інших родів військ. 

"Коли ми кажемо "захисники України", відчуваємо гордість. Відчуваємо ваш захист. Бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо і щоночі. У будні й вихідні. У спеку й мороз. Завжди. Кожної хвилини. Хвилини, ціну якої ви знаєте як ніхто інший. Хвилини, яка може змінити абсолютно все", - додав президент. 

Читайте також: День захисників і захисниць: чому свято Покрови асоціюється з українським військом

Крім того, Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Він поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.

Під час церемонії також були присутні керівники Сил безпеки й оборони, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представники уряду.

  • У День захисників і захисниць Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту Андрію Пільщикову із позивним "Джус", який загинув в авіакатастрофі улітку 2023 року. Також звання надали ще 9 полеглим українським воїнам. 
Теги:
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Нацгвардiя
Військові новини
Читайте також:
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Віталій Бесараб
29 вересня, 2024 неділя
"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
12:41
Сибіга у Польщі
Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
12:38
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Армія РФ завдала 6 ударів по житлових кварталах Запоріжжя: двоє постраждалих
12:33
Вовчанськ
Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську
12:26
Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
12:14
Росіяни КАБами атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, є поранені
12:10
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв
12:00
OPINION
Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?
11:53
Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону
11:45
СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради
11:44
Герой України
Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно
11:20
Марк Рютте
Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну
11:11
"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів
11:08
НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів
Перевага РФ у артилерійських боєприпасах на фронті становить 3:1, - Міноборони України
11:07
Джамала
Фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг на фестивалі корпоративного кіно в Каннах
10:46
Окупанти на ЗАЕС
РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, - Міненерго
10:46
Ексклюзив
Відведення підрозділів та логістичне забезпечення ЗСУ вкрай ускладнено: Згурець про ситуацію навколо Вугледара
10:45
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" програла новий судовий процес
10:39
напад з ножем
У Шанхаї чоловік напав на відвідувачів магазину з ножем: загинуло троє людей, 15 поранено
10:36
Джиммі Картер
Прожив ціле століття: 39-му президенту США Джиммі Картеру виповнилось 100 років
10:34
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 14 тис. паломників
10:26
Марка "Під покровом Богородиці"
Укрпошта випустила марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України
10:10
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Історія свят
10:08
Сергій Чирков
Стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ
10:07
Університет у Канаді започаткував програму з дослідження кримськотатарської культури
10:05
OPINION
Telegram. "Ми вас здамо у разі чого"
10:04
Сігеру Ішіба
Фуміо Кішіду на посаді прем'єра Японії змінив його однопартієць Шігеру Ісіба
09:54
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля, - речник НГУ Музичук
09:47
Курт Волкер
США можуть дозволити Україні бити по вглиб РФ американською зброєю ще до виборів президента, - Волкер
09:39
"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар
09:22
Молдова
У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень
09:09
Ексклюзив
Покровськ
Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією
08:53
ППО
Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"
08:51
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
08:42
КНДР, Північна Корея
КНДР пригрозила відповіддю на розміщення сил ядерного стримування США у Південній Кореї
08:38
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень, ворог застосував 128 КАБів
08:28
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі
08:15
Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV