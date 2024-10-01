"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України

Про це йдеться на сайті президента України.

Зеленський нагадав, що захисники та захисниці обороняють Україну вже 951 день. Він наголосив, що вони пишуть історію на полі бою та віддають себе, аби не віддати Україну.

"Сьогодні великий день. День захисників і захисниць України. Ваш день. День тих, завдяки кому настає завтра. Завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці, під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе. Завдяки вам. Незламні та хоробрі. Люди великої відваги, які роблять велику справу. Захищають Україну. І сьогодні це більше ніж професія. Більше ніж покликання. І гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Вами це доведено не раз. Доведено на полі бою, де ви завжди за Україну. За її волю. Завжди попереду. І вірні завжди. Перші з честю. Ідете на ви, і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею, і слабких немає. Тож усі ви разом, громом і полум’ям, волею й залізом, із Богом і за Україну", - наголосив президент.

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Президент відзначив роботу Повітряних сил, танкістів, артилеристів, піхоти, розвідників, Військово-морських сил, десантників, спецпризначенців, нацгвардійців, прикордонників, ТРО, Сил безпеки і оборони та інших родів військ.

"Коли ми кажемо "захисники України", відчуваємо гордість. Відчуваємо ваш захист. Бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо і щоночі. У будні й вихідні. У спеку й мороз. Завжди. Кожної хвилини. Хвилини, ціну якої ви знаєте як ніхто інший. Хвилини, яка може змінити абсолютно все", - додав президент.

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Крім того, Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Він поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.

Під час церемонії також були присутні керівники Сил безпеки й оборони, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представники уряду.