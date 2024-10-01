ASUS Zenbook S 14 – перший ноутбук на нових процесорах Intel з ШІ вже в Україні
В Україні стартують продажі нового потужного й стильного ноутбука, що вражає не лише своїм витонченим дизайном, а й можливостями. 14-дюймовий ASUS Zenbook S 14 (UX5406) – це ультратонкий і продуктивний ґаджет із підтримкою штучного інтелекту
Ноутбук, що відкриває нові горизонти
Перше, що привертає увагу, – його елегантність. Завтовшки лише 1,1 см і вагою 1,2 кг, ASUS Zenbook S 14 (UX5406) ідеально підходить для тих, хто постійно в дорозі. Універсальний сірий або білосніжний металевий корпус не тільки естетично привабливий, але й практичний, оскільки витримує будь-які виклики завдяки міцному покриттю Ceraluminum, що на дотик нагадує кераміку.
Здатний виконувати найскладніші завдання легко
Процесор Intel Core Ultra 7 (Series 2) у поєднанні з 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X робить цей ноутбук ідеальним для роботи, розваг і творчості. А завдяки інтеграції штучного інтелекту ґаджет стає вашим найкращим помічником: автоматичне шумозаглушення під час конференцій, інтелектуальні інструменти для обробки фото та відео – все це підніме вашу продуктивність на новий рівень.
Яскравий і сучасний
Дисплей ASUS Lumina OLED 3K з частотою оновлення 120 Гц вразить вас своєю яскравістю та деталізацією. Немає значення, чи переглядаєте ви фільм, чи працюєте з графікою – цей екран завжди забезпечить максимальну якість. А система звуку від Harman/Kardon з чотирма динаміками створить чисте і потужне аудіо, доповнюючи захопливий візуальний досвід.
Як щодо надійності та безпеки?
Zenbook S 14 відповідає військовому стандарту MIL-STD 810H, а його акумулятор забезпечує роботу протягом усього дня. Завдяки функціям безпеки, як-от розпізнавання обличчя з Windows Hello та захист від стороннього доступу за допомогою Microsoft Pluton, ваші дані залишатимуться у безпеці.
Де придбати
Усе це доступно вам уже зараз. ASUS Zenbook S 14 із процесором Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ можна придбати за ціною від 82 499 грн в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах українських партнерів ASUS.
Не відкладайте на потім. Замовляйте вже сьогодні й відкрийте для себе нові можливості разом з ASUS Zenbook S 14.
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