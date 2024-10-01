У Шанхаї чоловік напав на відвідувачів магазину з ножем: загинуло троє людей, 15 поранено
У вівторок, 1 жовтня, озброєний ножем чоловік увірвався до магазину Walmart у густонаселеному районі китайського Шанхаю. Унаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, багато поранених
Про це повідомляє BBC.
Китайська поліція повідомила, що заарештувала 37-річного чоловіка на місці події. За попередньою версією поліції, він діяв "за особистими мотивами".
Інцидент стався в торговому центрі в Songjiang, густонаселеному районі на південному заході Шанхаю, де також розташовано кілька університетів.
Поліція повідомила, що троє загиблих померли від отриманих травм у лікарні. Інші постраждалі не отримали травм, що загрожують життю.
У Китаї заборонена вогнепальна зброя, але в останні місяці в країні сталася хвиля нападів з ножем.
- У червні в парку в провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався напад на чотирьох американських викладачів університету в Айові.
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