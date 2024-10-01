Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону

Про це повідомляє Associated Press.

Нещодавно виявили кадри, на яких кортеж президента США Джона Кеннеді мчить автострадою в Далласі до лікарні після смертельного поранення політика в 1963 році. Це рідкісне відео, зняте на 8-міліметрову кольорову домашню плівку, було виставлене ​​на аукціон RR у Бостоні та продане за $137,5 тис.

Представники аукціонного дому заявили, що покупець побажав залишитися анонімним.

З 22 листопада 1963 року відео зберігалось у сім’ї чоловіка, який його зняв, Дейла Карпентера-старшого. Воно починається з того, що Карпентер пропускає лімузин, який везе 35-го президента і першу леді Жаклін Кеннеді, але захоплює в кадр інші автомобілі в кортежі, коли той їхав Леммон-авеню в напрямку центру міста. Інші кадри зображують події, коли кортеж мчить автострадою І-35.

Постріли пролунали, коли кортеж проїжджав через Dealey Plaza перед Техаським шкільним книгосховищем, де, як пізніше з'ясувалося, вбивця Лі Гарві Освальд розташувався на шостому поверсі. Саме вбивство було зняте Абрахамом Запрудером.

На відео Карпентера з автомагістралі I-35, які тривають близько 10 секунд, видно, як агент Секретної служби Клінт Гілл стрибнув на заднє сидіння лімузина, коли пролунали постріли, і зависнув стоячи над президентом і Жаклін Кеннеді, чий рожевий костюм потрапив у кадр. Президент був оголошений мертвим після прибуття до Меморіальної лікарні Паркленд.

Виконавчий віцепрезидент аукціонного дому Боббі Лівінгстон зазначив, що відео передає "захопливе відчуття терміновості та розбитого серця".

Онук Карпентера Джеймс Гейтс поділився, що хоча в його родині знали, що його дід мав плівку з того дня, про це не часто говорили. Тож Гейтс сказав, що коли відео потрапило до нього, він не був упевнений, що побачить на ньому.

Спроєктувавши його на стіну своєї спальні приблизно у 2010 році, Гейтс спочатку був вражений кадрами з Леммон-авеню. Але потім перед його очима відтворилися кадри з I-35.

"Це було приголомшливо", - додав він.

Аукціонний дім не оприлюднює відео.

