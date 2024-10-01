Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Хімзавод був російським опорним пунктом, який дозволяв проводити тактичні операції на річці Вовча. Його втрата, ймовірно, обмежить можливості просування російських сухопутних військ (ЗС РФ) у Харківській області", - зазначили у розвідці.

Крім того, за даними відомства, український контроль над заводом спростить подальші контрнаступальні дії на півночі, наближаючи Збройні Сили України до відтіснення російських військ до державного кордону.

У розвідці нагадали, що напружена боротьба за Вовчанськ триває з травня 2024 року, коли Росія розпочала наступ у Харківській області, прагнучи створити буферну зону для захисту Бєлгорода від українських атак.

"Це призвело до того, що Вовчанськ (5 км на південь від українсько-російського кордону) перетворився на місто, за яке точаться запеклі бої, і обидві сторони намагаються витіснити одна одну з цього району", - йдеться у повідомленні.

Ситуацію на користь України змінило також перекидання російських військ з-під Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де українські сили контролюють значну частину території з серпня 2024 року. Це, за оцінками британської розвідки, значно послабило російський потенціал у районі Вовчанська.