"Необхідно покласти край насильству в регіоні": МЗС України висловило занепокоєння через наземну операцію Ізраїлю в Лівані

Про це повідомляє МЗС України.

"Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливе занепокоєння в України викликає зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом.

МЗС наголосило, що критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

"Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - повідомили у МЗС.