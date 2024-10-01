"Необхідно покласти край насильству в регіоні": МЗС України висловило занепокоєння через наземну операцію Ізраїлю в Лівані
Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння щодо наземної операції Ізраїлю в Лівані, а також рішуче засудило ракетні обстріли зі сторони "Хезболли"
Про це повідомляє МЗС України.
"Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливе занепокоєння в України викликає зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом.
МЗС наголосило, що критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права.
"Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - повідомили у МЗС.
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Ізраїль попередив Сполучені Штати про початок обмежених наземних операцій проти інфраструктури бойовиків "Хезболли" на кордоні з Ліваном. ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки".
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