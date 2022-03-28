Окупанти перегруповуються й готуються до відновлення наступу, залишається загроза залучення у війну військ Білорусі, - оперативні дані Генштабу ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 12.00 28.03.2022.



За наданою інформацією, основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та відновленні наступальних дій.



Зокрема ворог здійснює перегрупування з метою виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. При цьому окупанти продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.



Крім того ворогом триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів ЗС РФ для подальшого ведення бойових дій на території України.

Мова йде про заплановану відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Також ворогом сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження - травень 2022 року.



На Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу ЗС Республіки Білорусь. Їх залучено до посилення та охорони білорусько-українського кордону.

Відомо також, що на Поліссі ворог здійснює перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію Білорусі для відновлення боєздатності.

Також у Гомельській області фіксується переміщення пускових установок ОТРК “Искандер-М” у напрямку Державного кордону з Україною.

Генштаб ЗСУ не виключає можливості залучення військових підрозділів Білорусі до ведення бойових дій.



Противник продовжує блокаду міста Чернігів. Цивільні обʼєкти інфраструктури під систематичним обстрілом.

Крім того окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.



У напрямку на Бровари окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Проте їх було зупинено активними діями ЗСУ.



За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу військ РФ вкрай низький.

Так, військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні.



У напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив, продовжує блокувати місто та завдавати авіаударів по цивільній інфраструктурі.



В районі міста Ізюм противник діє силами окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової і 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Здійснює перегрупування з метою поновлення наступу на Слов’янськ.



На Донецькому напрямку окупанти зосередили зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виходів до районів населених пунктів Вугледар, Солодке. Росіяни продовжують спроби взяти Маріуполь.



За останню добу ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, росіяни намагаються закріпитись в північно-західній частині міста. Проте зазнають втрат.

На Донеччині ворог здійснив декілька невдалих спроб взяття штурмом населеного пункту Нью-Йорк. Зазнав поразки.



Крім того, в районі населеного пункту Мар’їнка противник провів штурмові дії. Успіху не мав, зазнав втрат.



У Маріуполі окупантами продовжується просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ.



На Таврійському напрямку російські підрозділи на тимчасово окупованих територіях у Херсонській області проводять фільтраційні заходи з виявлення військовослужбовців силових структур України, учасників АТО, громадських активістів. Вилучають зброю та боєприпаси.



На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів. Мали місце спроби провести штурмові дії у напрямку населеного пункту Благодатне. Ворог зазнав поразки.



Окремі російські кораблі вийшли у закритий район акваторій Чорного та Азовського морів. Ймовірно, звідти плануються ракетні удари по об’єктах території України.



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