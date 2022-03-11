Окупанти поширюють пропаганду, страчують цивільних мешканців та несуть значні втрати, а ЗСУ відбивають їхній наступ, - Генштаб ЗСУ
Війська РФ грабують, беруть у заручних цивільне населення, поширюють пропаганду й агітують російських в'язнів воювати проти України, але ЗСУ стримують наступ окупантів і дають їм відсіч
Про повідомив Генштаб ЗСУ.
Українські захисники дають відсіч військам РФ і стримують їхній наступ на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні ЗСУ й окупантів протягом останніх шести годин не відбулося.
На тимчасово захоплених територіях росіяни поширюють пропаганду, намагаються домовитися з місцевим населенням. На Херсонщині вони прагнуть запровадити адміністративно-поліцейський режим, створюють систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах.
На Чернігівщині під час зіткнень з українськими військовими окупанти несуть значні втрати, унаслідок чого вони деморалізовані, здаються в полон.
В окремих населених пунктах росіяни порушують норми Міжнародного гуманітарного права, грабують, беруть у заручники та страчують цивільних мешканців.
За гострої необхідності в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань у колоніях Ростовської області пропонують в'язням воювати проти України в обмін на амністію. До складу ЗС РФ готові брати тих, хто не має досвіду військової служби.
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