Окупанти поширюють пропаганду, страчують цивільних мешканців та несуть значні втрати, а ЗСУ відбивають їхній наступ, - Генштаб ЗСУ

Про повідомив Генштаб ЗСУ.



Українські захисники дають відсіч військам РФ і стримують їхній наступ на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні ЗСУ й окупантів протягом останніх шести годин не відбулося.



На тимчасово захоплених територіях росіяни поширюють пропаганду, намагаються домовитися з місцевим населенням. На Херсонщині вони прагнуть запровадити адміністративно-поліцейський режим, створюють систему комендатур для підтримання "порядку" в тимчасово зайнятих населених пунктах.



На Чернігівщині під час зіткнень з українськими військовими окупанти несуть значні втрати, унаслідок чого вони деморалізовані, здаються в полон.



В окремих населених пунктах росіяни порушують норми Міжнародного гуманітарного права, грабують, беруть у заручники та страчують цивільних мешканців.



За гострої необхідності в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань у колоніях Ростовської області пропонують в'язням воювати проти України в обмін на амністію. До складу ЗС РФ готові брати тих, хто не має досвіду військової служби.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb