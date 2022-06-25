Окупанти посилюють фільтраційні дії, шукають зв‘язок людей з партизанами та ЗСУ, - радник голови Херсонської ВА Хлань
Радник голови Херсонської військової адміністрації військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині ЗСУ ведуть оборонну діяльність, окупанти намагаються відбивати втрачені позиції
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На окупованій Херсонщині ситуація складна. ЗСУ завдають відповідних ударів противнику. Окупанти, після вдалих партизанських дій, посилюють фільтраційні дії. Проводять обшуки в помешканнях у людей, перевіряють листування. Хочуть знайти зв‘язок людей з партизанським рухом, зв‘язок з ЗСУ. Вони хочуть залякати та зламати рух спротиву, але це їм не вдасться", - зауважив Хлань.
Радник голови Херсонської військової адміністрації також додав, що на Херсонщині рух спротиву посилюється.
"Влучні попадання в склади боєприпасів, влучне попадання в ремонтні бази техніки орків, попадання в розташування орків, підриви автівок. Треба розуміти, коли йдуть на співпрацю з окупантом, то зрадники беруть на себе кров тисячі українців, які загинули, яких катували, вбивали та руйнували помешкання. У зрадників має бути відповідальність за ці дії", - наголосив Хлань.
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