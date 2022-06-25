Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованій Херсонщині ситуація складна. ЗСУ завдають відповідних ударів противнику. Окупанти, після вдалих партизанських дій, посилюють фільтраційні дії. Проводять обшуки в помешканнях у людей, перевіряють листування. Хочуть знайти зв‘язок людей з партизанським рухом, зв‘язок з ЗСУ. Вони хочуть залякати та зламати рух спротиву, але це їм не вдасться", - зауважив Хлань.

Радник голови Херсонської військової адміністрації також додав, що на Херсонщині рух спротиву посилюється.

"Влучні попадання в склади боєприпасів, влучне попадання в ремонтні бази техніки орків, попадання в розташування орків, підриви автівок. Треба розуміти, коли йдуть на співпрацю з окупантом, то зрадники беруть на себе кров тисячі українців, які загинули, яких катували, вбивали та руйнували помешкання. У зрадників має бути відповідальність за ці дії", - наголосив Хлань.