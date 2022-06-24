Миколаївський десантник збив ворожий штурмовик Су-25 з "Ігли"
24 червня військовий 79-ї ОДШБр збив російський штурмовик Су-25 "Грач" переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла"
Про це інформує в фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Сьогодні на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі повідомляють, що зенітник прийшов добровольцем по мобілізації.
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