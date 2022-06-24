Про це інформує в фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Сьогодні на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі повідомляють, що зенітник прийшов добровольцем по мобілізації.

Артилеристи Десантно-штурмових військ Збройних сил України ліквідували колону російських окупантів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Штурмовики п’ятьма снарядами з відстані 18 км знешкодили "Град" окупантів.

"До окопів із росіянами близько кілометра": у 128-й бригаді показали крайню позицію одного зі своїх підрозділів.

Артилеристи 81-ї Десантно-штурмової бригади знищили російські "ураган" і бронемашину.

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та вразили ракетний комплекс РФ на Зміїному.

23 червня десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, а також підбили два ворожі БТРи та БМД.

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