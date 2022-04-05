Окупанти в Мелітополі надсилають місцевим жителям фейкові повістки для служби в "народній міліції", - Запорізька ОВА

Про це повідомила Запорізька ОВА в "Фейсбук".



"Російська федерація продовжує збройну агресію проти України, обстрілюючи мирні села та містечка в Пологівському районі нашої області", – пише ОВА.



У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медикам та пацієнтам заборонили повертатись туди.



"Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові", – зауважили в ОВА.



Цивільні об'єкти – магазини, житлові будиники в Малій Токмачці, Оріхові окупанти обстрілюють ледь не щодня.



Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у школі мистецтв у селі Інженерне Пологівського району, де через обстріли окупантів загорілося горище закладу.



У Мелітопол, який перебуває під тимчасовою окупацією, загарбники розсилають фейкові повістки на службу у нібито "народну міліцію". Крім того, російські військові намагаються підключати в місті російський інтернет.



З вечора 4 квітня до ранку 5 квітня ЗСУ Запорізького краю знищили 24 окупанти, шість бойових броньованих машин, п’ять автомобілів, п’ять військовослужбовців рф – поранили. Окрім того, захоплено одну бойову броньовану машину, знищено станцію супутникового зв’язку та ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Старомлинівка.





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