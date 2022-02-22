Окупанти від початку доби 17 разів зривали "тишу" на Донбасі, пошкоджено будинки мирних жителів, лінії електропостачання й магазин

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Щастя росіяни обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Позиції ЗСУ біля Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.



Гнутове - з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.



Широкине - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.



Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.



Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.



Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.



Водяне - з мінометів калібру 120 мм.



Крім того, росіяни обстріляли Зайцеве, Південне, Новолуганське, Нью-Йорк, Верхньоторецьке, Трьохізбенку, Гранітне.



Також окупанти задіяли гармати калібру 152 і 122 мм і міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю.



Було пошкоджено 14 житлових будинків у Щасті, Гранітному та Трьохізбенці. Знищено пішохідний міст між Гранітним і Старомар'їнкою. У Трьохізбенці пошкоджено два авто.



Поранень серед цивільних не зафіксовано.



ЗСУ допомагають мирним мешканцям усувати наслідки обстрілів з боку росіян і забезпечують постійний доступ гуманітарних організацій до ООС, які допомагають вразливим категоріям населення.



Втрат серед українських військових унаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію й адекватно реагують на потенційні загрози з боку окупантів.



Росіяни продовжують розміщувати артилерійські установки в населених пунктів для провокувань ЗСУ, однак українські військові не відкривають вгонь по цивільній інфраструктурі й мирних мешканцях.



Окупанти продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури.



За останні 6 діб вони 166 разів обстріляли цивільні об'єкти Донеччини й Луганщини. Було пошкоджено 63 житлові будинки та 4 заклади освіти, 2 автомобілі, гараж, два об'єкти цивільної інфраструктури, релігійний об'єкт, магазин.



Одна цивільна людина загинула, дві отримали поранення три - контузії.



СЦКК верифікує наслідки обстрілів і встановлює порушення "тиші". До ОБСЄ разом з нотою надіслали матеріали щодо 14 таких випадків.



21 лютого внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередач у "сірій" зоні знеструмлено й зупинено Донецьку фільтрувальну станцію в Покровському районі. Попередня причина - наслідки бойових дій. Водопостачання припинено до Авдіївки та трьох населених пунктів Покровського району - 29 370 мешканців залишилися без води. В Авдіївці є резервуар питної води ємністю 4 тис. кубічних метрів. Її вистачить орієнтовно на 4 доби. Воду подаватимуть за графіком. Для її підвезення залучили 3 одиниці техніки, яка перебуватиме у Волновасі й Вугледарі. Ще 5 одиниць техніки є в резерві.



Криміногенна ситуація в ООС стабільна. Протягом 21 лютого поліція перевірила 3607 транспортних засобів, 3832 людей, 0 осіб - на причетність до збройних формувань РФ, а також виявила 37 адміністративних правопорушень і розкрила 16 злочинів.



Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію вирушило 408 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 869 людей.



"В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектара території та передали на знищення 2 вибухонебезпечних предмета", - зазначили у штабі ООС.



Українські військові продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що в Новогнатівці окупанти влучили в житловий будинок і пошкодили лінію електропостачання."Новогнатівка. Обстріл. Вул. Молодіжна 3. Пошкодження фасаду будинку, 8 вирв від імовірно снаряду 122мм, міни 82мм, зруйнована огорожа, пошкоджений дах будинку, пошкодження лінії електропостачання", - написав він.

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