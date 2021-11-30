Окупанти застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено двох бійців ООС і цивільного

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У районі Світлодарська та Старогнатівки загарбники відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Новоалександровки росіяни скоїли обстріл із ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У бік Станиці Луганської окупанти били із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, одна цивільна особа зазнала поранення.



В напрямку населеного пункту Старий Айдар росіяни стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.



Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх госпіталізовано, стан здоров'я поранених задовільний.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

